Как уберечь ребенка от ОРВИ и сезонных заболеваний

От сезонных простуд школьника спасет мытье рук с мылом, в особенности после общения с другими людьми, а также перед едой и после туалета, поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Рамил Шахвеледов. По его словам, в учебных заведениях ОРВИ распространяется очень быстро.

Необходимо носить с собой антисептические средства для рук и использовать их, когда нет доступа к мылу и воде. Научите ребенка не трогать лицо, особенно глаза, нос и рот, чтобы избежать заражения. Рекомендуйте держаться на расстоянии от больных детей и избегать близкого контакта с ними, — подчеркнул врач.

Он добавил, что при кашле и чиханье нужно научить школьника прикрывать нос и рот локтем или платком, чтобы избежать распространения инфекций, и избегать общения с людьми, у которых есть симптомы простудных заболеваний. Важно также обеспечить ребенка сбалансированным рационом питания, который включает в себя витамины и минералы, а также приучить его к регулярным физическим упражнениям.

Родителям при этом необходимо следить за календарем прививок и вовремя вакцинировать ребенка от гриппа, объяснил Шахвеледов.

Регулярно необходимо убирать и дезинфицировать поверхности в классе, особенно те, к которым часто прикасаются, — отметил педиатр.

Классы также нужно регулярно проветривать, подытожил врач.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что отличить сезонную аллергию от простуды сложно, потому что у них похожие симптомы. По его словам, последние штаммы коронавируса не приводят к повышению температуры тела, а именно этот симптом раньше был главным признаком ОРВИ.