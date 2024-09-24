Родители рассказали, сколько, по их мнению, стоит идеальный репетитор

Большая часть россиян (62%) считает оптимальной цену за идеального репетитора в диапазоне от 1000 до 1500 рублей за академический час (45 минут). По мнению родителей, такая цена соответствует высокому качеству образовательных услуг, профессионализму преподавателя и эффективности занятий. Это показало исследование сервиса «Профи», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

28% опрошенных готовы потратить более 2000 рублей за час занятий, если репетитор обладает значительным опытом и высоким рейтингом среди учеников. Эти родители рассматривают затраты на репетиторство как инвестицию в будущее.

Наиболее экономные россияне (10%) склоняются к тому, что стоимость урока не должна превышать 1000 рублей. Опрошенные считают, что существует достаточно доступных вариантов для качественной подготовки, особенно в регионах, где цены на образовательные услуги традиционно ниже, чем в крупных городах.

Исследование также показало заметные различия в готовности оплачивать услуги репетиторов в зависимости от региона проживания. Так, средняя стоимость занятий в Москве и Санкт-Петербурге на 25% выше, чем в остальных регионах России. Это связано с более высоким уровнем жизни в столицах, а также большим количеством высококвалифицированных преподавателей, предлагающих свои услуги.

В регионах цены на репетиторство заметно ниже: в среднем от 500 до 1000 рублей за час занятий. Это объясняется как меньшими доходами семей, так и более ограниченным доступом к высококвалифицированным преподавателям, что снижает среднюю стоимость услуг на рынке.

Результаты исследования выявили неожиданный рост спроса на услуги репетиторов для учеников 8–9-х классов. 35% респондентов отметили, что начинают готовиться к ОГЭ и ЕГЭ заранее, начиная занятия с репетиторами за два года до экзаменов. Такая стратегия позволяет снизить уровень стресса у школьников и планомерно усваивать материал.

Для учеников выпускных классов спрос на репетиторов также остается высоким. 50% опрошенных родителей заявили, что готовы инвестировать в подготовку своих детей за год до экзаменов. Они отмечают, что за этот период репетиторы помогают не только усваивать учебную программу, но и развивать навыки тестирования, что особенно важно при сдаче ЕГЭ.

Меньший процент (15%) предпочитает начинать подготовку в последний момент, непосредственно за несколько месяцев до экзаменов. Такие респонденты чаще всего выбирают интенсивные курсы или экспресс-занятия с репетиторами.

Ключевыми факторами при выборе репетитора для 48% опрошенных стали опыт преподавателя и наличие положительных отзывов. Репетиторы, которые имеют успешный опыт подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ, чаще всего получают более высокие оценки и рекомендации от учеников и их родителей.

Другим важным критерием для 32% респондентов оказалась гибкость графика занятий. Многие родители и школьники ищут репетиторов, которые могут подстроиться под их расписание, особенно если речь идет о занятиях после школьных уроков или в выходные дни.

Для 20% респондентов важнейшую роль сыграла возможность проведения занятий онлайн. Аналитики отмечают, что этот тренд продолжает развиваться.