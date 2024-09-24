Почему ребенок отказывается учиться и как вернуть его в школу

Родителем школьника быть непросто, особенно если он вдруг отказывается ходить на уроки и совсем теряет интерес к учёбе. Куда пропадает детский энтузиазм и как вернуть ребёнка в учебный ритм, пока ситуация не стала критической и фатально не сказалась на уровне его образования? "Секрет" узнал у психологов основные причины и способы решения проблемы.

Почему ребёнок не хочет ходить в школу

Для решения проблемы в первую очередь необходимо разобраться в её причинах. Вот какие варианты называют опрошенные "Секретом" психологи.

Ребёнок не перестроился на учебный режим

Сразу после каникул многим детям нужно время, чтобы переключиться на рабочий режим. Занимает это примерно месяц: чем младше ребёнок, тем больше времени ему потребуется.

Если речь о младшекласснике, возможно, ему просто трудно привыкнуть к тому, чем он раньше не занимался.

"Если ребёнок ходит в 1–2–3 классы и вы замечаете, что даже спустя полгода ему сложно сосредоточиться на уроках, если он предпочитает играть, а не учиться, то, возможно, его психика ещё не перестроилась с игровой деятельности на учебную", - Наталья Чиркова, психолог платформы "Понимаю".

Ребёнок устал

Чем больше нагрузка на ребёнка, тем тяжелее ему будет сосредоточиться на учёбе. Усталость часто возникает от большого количества дополнительных занятий, секций и кружков.

Ребёнок не видит смысла в учёбе

Это особенно актуально для детей ближе к подростковому возрасту. Они нередко не понимают, как уроки связаны с их дальнейшей жизнью и откровенно скучают на занятиях.

Ребёнок протестует

Порой отказ ходить в школу — своеобразная форма протеста. Это тоже зачастую проявляется в «сложном» подростковом возрасте.

"Школьная дисциплина ориентирована на послушных, «удобных» детей. Но многие ребята имеют свои особенности и яркий темперамент. В этом случае они не хотят учиться, потому что школьная дисциплина подавляет их", - Наталья Чиркова, психолог платформы "Понимаю".

Ребёнок избегает трудностей

Если у ребёнка проблемы с усвоением материала, он может начать избегать учёбы — чтобы вновь не оказываться в ситуации, где он мало что понимает.

Ребёнок страдает от конфликтов

У старших школьников могут возникать трудности в общении, конфликты с преподавателями или другими учениками. В таком случае очевидно, что школа — последнее место, где хочет быть ребёнок.

Ребёнок чего-то стесняется

Ещё одна причина отказа ходить в школу — стеснение. Оно может возникать по разным причинам: кто-то стыдится своей внешности, кто-то — статуса своей семьи (например, если доходы сильно ниже, чем у одноклассников).

Как родителю выяснить причину

Для этого необходимо поговорить с ребёнком — по-другому разобраться в ситуации не выйдет.

"Подойти к разговору необходимо крайне ответственно и без внутреннего негатива. Острые ноты в голосе и резкость движений родителя ребёнок хорошо сможет уловить и не выйти на честный диалог. В спокойной, дружелюбной обстановке следует поинтересоваться у ребёнка, как он принял такое решение (не ходить в школу)", - Евгения Зеленина, психолог, заведующая службы "Детский телефон доверия" Центра инноваций социальной сферы Московской области.

Вот какие вопросы нужно задать ребёнку:

после каких событий он принял такое решение: что именно произошло и как это повлияло на него;

возникало ли это желание раньше, если да, то когда и при каких обстоятельствах (тут важно обратить внимание на то, кто фигурирует в рассказах ребёнка);

есть ли у ребёнка друзья в школе и чем он занимается на переменах;

какие предметы нравятся больше, а какие меньше;

какие педагоги нравятся больше, а какие меньше;

считает ли ребёнок себя успевающим в учёбе и изменилась ли его оценка за последнее время.

По итогам такого разговора родитель наверняка поймёт мотивы происходящего. Только так проблему можно будет решить.

Что делать родителю после выяснения причин

План действий будет формулироваться в зависимости от причины. Сначала нужно понять, удастся ли родителям самим помочь ребёнку в сложной ситуации или же придётся обратится за помощью:

к другому значимому взрослому (например, родственнику);

или специалисту (педагогу, психологу и так далее).

Если речь не о конфликтных ситуациях и проблема касается исключительно восприятия ребёнком учёбы, то вот что здесь советуют предпринять эксперты.

Позаботьтесь о себе

Не зря говорят, что маску сначала нужно надеть на себя, а потом уже на ребёнка.

"Не забывайте заботиться о собственном эмоциональном состоянии. Родительская тревога может передаваться детям. Найдите время для отдыха, общения с друзьями и занятий, которые приносят вам радость", - Вероника Колтышева, педагог-психолог, методист школы "ИнтернетУрок".

Поддержите ребёнка

Ключевое здесь — добиться атмосферы доверия и открытости. Важно сказать ребёнку, что понимаете его чувства и готовы помочь, а он может открыто говорить о всех своих переживаниях.

"Родительская поддержка — это самый основной фактор во всём. Важно всегда быть на стороне ребёнка и помогать ему справляться с любыми трудностями, с которыми он приходит домой. Но иногда родители давят для того, чтобы получить результаты, которые им необходимы. И на самом деле нужно понимать, что это может привести к обратному эффекту, ещё большему отторжению от учёбы. То есть вместо этого нужно, наоборот, показывать готовность помогать и обсуждать возможные решения этих вопросов", - Кира Гольдштейн, психолог "Онлайн-школы №1".

Организуйте учебный процесс

Тогда ребёнку будет комфортнее заниматься.

"Создайте комфортное рабочее пространство дома, где ребёнок сможет заниматься без отвлекающих факторов. Разработайте режим дня, который будет включать время для учёбы, отдыха и развлечений. Ваше участие покажет ребёнку, что вы заинтересованы в его успехах", - Вероника Колтышева.

Замотивируйте ребёнка

Здесь есть несколько важных аспектов.

Поощряйте его интересы. Подумайте, как связать учёбу с увлечениями ребёнка. Например, компьютерные игры и математику с информатикой.

Подумайте, как связать учёбу с увлечениями ребёнка. Например, компьютерные игры и математику с информатикой. Ставьте реальные цели. А ещё разбивайте их на маленькие шаги, чтобы ребёнку было проще отслеживать прогресс и чувствовать удовлетворение от достигнутого.

А ещё разбивайте их на маленькие шаги, чтобы ребёнку было проще отслеживать прогресс и чувствовать удовлетворение от достигнутого. Не забывайте про позитивное подкрепление. Хвалите не только за достижения, но и за усилия. Это поможет развить у ребёнка уверенность в собственных силах.

Хвалите не только за достижения, но и за усилия. Это поможет развить у ребёнка уверенность в собственных силах. Обсуждайте будущее. Нужно помочь ребёнку понять, как связаны образование и его будущие возможности. Поговорите с ним о мечтах и способах их достижения.

Поработайте над самооценкой ребёнка

Если проблема кроется в страхе неудачи, то важно объяснить, что ошибки — это часть процесса обучения и совершают их все.

Прокачайте самостоятельность в ребёнке

Важно учить ребёнка брать ответственность за свою учёбу.

"Младшим школьникам родители помогают составлять расписание, планировать выполнение, например, домашних заданий. Старших мы уже поощряем к самостоятельному поиску решений и организации учебного процесса. Это будет развивать уверенность в силах, ощущения контроля (что они контролируют всё сами), а для них это важно", - Кира Гольдштейн.

Чего не стоит делать родителю

Вот что только усугубит проблему.

Критика. Она только ухудшит ситуацию и приведёт к ещё большему разочарованию ребёнка в учёбе. Так что старайтесь её избегать.

Она только ухудшит ситуацию и приведёт к ещё большему разочарованию ребёнка в учёбе. Так что старайтесь её избегать. Сравнение ребёнка с другими детьми. Это может снизить его самооценку, поэтому важно от этого отказаться.

Это может снизить его самооценку, поэтому важно от этого отказаться. Принуждение. Если пытаться заставлять делать задания насильно, то это может вызвать протест и ухудшить ваши отношения.

Если пытаться заставлять делать задания насильно, то это может вызвать протест и ухудшить ваши отношения. Фокус на оценках. Помните, что это лишь один из показателей, и в вопросе учёбы важны реальные знания и увлечённость процессом.

И помните: только бережное отношение к ребёнку поможет разрешить ситуацию и вернуть его интерес к учёбе.