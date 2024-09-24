Психолог дала советы родителям, как пережить учебный год

Современная школа – огромный стресс не только для детей, но и для их родителей. Не зря каникул они ждут чуть ли не больше, чем сами школьники. При этом везде публикуется масса советов о том, как помочь пережить учебный год детям. А как же быть родителям? И почему учёба в школе превратилась в гонку? Об этом мы поговорили с психологом Центра социально-психологического сопровождения студентов факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Светланой Подшибихиной.

Школа жизни

– Светлана Викторовна, есть ощущение, что советские родители не были так глубоко погружены в учёбу своих детей. Можно ли сказать, что вовлечённость современных родителей в этот процесс – это следствие моды на успешный успех, который они проецируют на своих детей-школьников?

– В советскую эпоху образовательные и воспитательные методы преимущественно фокусировались на формировании у детей навыков, полезных для общественного благополучия. Однако в современных условиях родители сталкиваются с социальным давлением, касающимся успешности их детей, поскольку акцент смещается на индивидуальные достижения и конкурентоспособность личности ребёнка.

Успех зачастую измеряется материальными и карьерными достижениями, что может привести к тому, что родители невольно переносят на своих детей собственные амбиции и нереализованные мечты. Для некоторых родителей достижения их детей служат способом самоутверждения, при этом успех ребёнка воспринимается как отражение эффективности их воспитательных стратегий, а в некоторых случаях, социального статуса родителей.

Стремление родителей предоставить детям как можно больше возможностей мотивировано желанием избежать отставания от сверстников. Это давление «быть лучше» усиливается влиянием социальных медиа и широкодоступной информацией в интернете, что, в свою очередь, формирует подходы родителей к воспитанию. В современном обществе образование рассматривается как инвестиция в будущее, что побуждает родителей активно участвовать в образовательном процессе, обеспечивая своим детям лучшие перспективы для успешной карьеры.

Однако такой подход несёт потенциально негативные последствия. Чрезмерное давление и завышенные ожидания со стороны родителей могут привести к тревожности и эмоциональному выгоранию детей. Порой такая погоня за успехом создаёт атмосферу стресса, в которой ребёнок ощущает необходимость соответствовать высоким ожиданиям. Важно находить баланс между стремлением к успеху и обеспечением эмоционального благополучия ребёнка.

– Сегодня не утихают споры по поводу того, стоит делать уроки с ребёнком или нет. Что говорит психология?

– Совместная деятельность с родителями может укрепить уверенность детей и усилить их стремление к обучению. Родители, умеющие вдохновлять и побуждать детей к самосовершенствованию, способствуют формированию у них аналитических и критических навыков, демонстрируют примеры решения задач. Кроме того, время, проведённое вместе за учёбой, способствует укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми, улучшая в семье коммуникацию и взаимопонимание.

С другой стороны, к негативным аспектам совместного выполнения уроков относятся снижение у детей самостоятельности, так как чрезмерная вовлечённость родителей может привести к зависимости от их помощи.

К негативной грани можно отнести давление, оказываемое родителями на дете при выполнении совместных домашних заданий, оно способно вызвать стресс у детей и уменьшить их интерес к обучению, отрицательно влияя на когнитивные функции.

Необходимо подчеркнуть, что при совместном выполнении домашних заданий ключевым аспектом является достижение баланса, при котором родительская поддержка способствует развитию самостоятельности и ответственности детей, а не заменяет их.

На фоне стресса

– Родители, которые много ждут от успеваемости своего ребёнка, испытывают огромный стресс. Что делать, чтобы этот стресс побороть?

– Прежде всего следует обратить внимание на адекватность ожиданий, связанных с обучением ребёнка. Важно осознание индивидуальных возможностей и возрастных характеристик детей. Понимание, что не каждый ребёнок способен получить исключительно высокие результаты и сверхдостижения, может способствовать снижению чрезмерного давления на детскую психику со стороны родителей.

Родителям рекомендуют управлять своим стрессом посредством техник релаксации, таких как медитация, йога или дыхательные упражнения. Они способствуют поддержанию эмоционального равновесия и снижению уровня стресса. В случае, если стресс становится непреодолимым, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Родителями не должна игнорироваться поддержка близких, так как обмен опытом и помощь со стороны семьи и друзей могут дать значительную пользу, уменьшая эмоциональное напряжение между родителями и детьми.

– Причиной для стресса может быть не только сама учёба, но и общение с учителями, родителями. В тех же родительских чатах разгораются нешуточные страсти. Что делать?

– Важно определить конкретные временные интервалы для проверки и участия в чатах, чтобы избежать круглосуточного наблюдения. Например, выделите определённые часы в течение дня для просмотра сообщений, что поможет предотвратить чрезмерное напряжение.

Отключение уведомлений способствует уменьшению отвлекающих факторов и помогает концентрации на более значимых задачах. Рекомендуется активировать уведомления только для действительно важных сообщений.

Не каждое поступающее сообщение требует незамедлительного ответа. Необходимо научиться различать сообщения по степени их важности, реагируя в первую очередь на критичные, оставляя менее важные на более удобное время.

Важно помнить, что поддержание вежливости и самообладания, сохранение спокойствия и конструктивности в ответах благоприятно влияет на снижение общей эмоциональной напряжённости в чате.

Для обсуждения сложных или эмоционально насыщенных вопросов предпочтительно выбирать личное общение или видеозвонки, которые более подходят, чем текстовый формат.