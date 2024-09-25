Названы лучшие книги, которые должны прочитать дети

Дети с 6 до 17 лет должны прочитать «Маугли» Редьярда Киплинга, «1984» Джорджа Оруэлла, а также «Преступление и наказание» Федора Достоевского, заявила детский психолог Екатерина Маденко. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что с шести до девяти лет стоит предлагать книги с яркими иллюстрациями и простым текстом, чтобы стимулировать эмпатию и понимание окружающего мира.

С шести до девяти лет детям целесообразно предлагать книги с яркими иллюстрациями и простым текстом, стимулирующие их воображение, эмпатию и понимание окружающего мира. В данном возрасте подходят детские рассказы, сказки, стихи и приключенческая литература. Например, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Маугли» Редьярда Киплинга, — пояснила психолог.

По ее словам, с 10 до 13 подросткам подойдут книги разнообразных жанров, в том числе фэнтези, научная фантастика, детективы и приключения. Чтение разносторонней литературы поможет развить логическое мышление и навыки анализа, рассказала специалист. Психолог посоветовала обратить внимание на книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.

С 14 до 17 лет подростки могут заинтересоваться более серьезными произведениями: классической литературой, социально-значимыми книгами, научно-популярной литературой. Чтение таких произведений способствует формированию критического мышления, рефлексии и развитию эмоционального интеллекта. Например, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «1984» Джорджа Оруэлла, — порекомендовала Маденко.

Она добавила, что родителям стоит не только предоставить доступ к хорошим книгам, но и обсуждать с детьми прочитанное. По мнению психолога, стоит послушать, о чем ребенок узнал из произведения, а также помочь понять глубинные смыслы.

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