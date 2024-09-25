Банковские карты для детей: чем полезны и чем опасны

Вместе с ростом популярности безналичных платежей в моду в России вошли банковские карты для детей младшего школьного возраста. Родители уже отправили ребенка в школу, закупив учебные принадлежности и школьную форму, но теперь им предстоит научить свое чадо самостоятельной трате денег. Однако детские банковские карты не так уж безобидны, а пользоваться ими следует с умом, рассказали "РГ" эксперты.

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Выдачи детских карт в 2024 году резко выросли еще до начала учебного года. За первое полугодие 2024 года они увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их выпускают 30 российских банков, а всего лишь на два из них приходится 7 млн детских карт в обращении. Дополнительно родители докупают школьникам платежные стикеры, которые работают так же, как карта, но более компактны и наклеиваются на вещи, которые ребенку будет сложно потерять.

Траты по детским картам и платежным стикерам составляют 3300-3500 рублей в месяц, подсчитала для "РГ" пресс-служба банка ВТБ. Чаще всего ребята покупают по ним товары в супермаркетах, а также еду в кафе, ресторанах и фастфуде. В топ-5 самых популярных товарных категорий у детей и подростков входят различные гаджеты, одежда, обувь и аксессуары.

У карт и стикеров есть очевидные достоинства, такие как удобство перевода денег, легкая оплата без необходимости считать сдачу и простая блокировка в случае кражи. Они полезны еще и тем, что постепенно учат ребенка пользоваться деньгами, вот только родителям не следует относиться к этой теме легкомысленно, сходятся во мнении эксперты по детской психологии и финансовой грамотности.

"С точки зрения развития финграмотности детская банковская карта - полезный инструмент. В современном мире все больше финансовых услуг уходит в онлайн, и если ребенок свои карманные деньги получает сразу в безналичной форме, то это дает ему полезный жизненный опыт. К тому же родители видят траты своего ребенка и могут его контролировать. Как правило, в банковских приложениях они могут установить ограничения или полный запрет на определенные операции", - говорит заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев.

Важнее всего то, что на примере операций по карте взрослые могут объяснить основы ведения семейного бюджета и заложить сами основы финграмотности. Иначе легкость траты денег с карты вполне может обернуться против самой семьи, предупредил эксперт.

Общепризнанной считается точка зрения, что знакомить с карманными деньгами ребенка можно с пяти лет, рассказала "РГ" доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра. По ее словам, именно с такого возраста дети становятся готовы к обращению с деньгами.

"Однако безналичные деньги - это более сложный этап, и к нему лучше переходить с восьми лет. Скорее всего, к этому возрасту психика ребенка будет готова к абстракции в виде безналичных денег, поэтому он сможет продумывать последствия своих действий. При этом важно, чтобы родители не "привязывали" карманные деньги к хорошему поведению или школьным и иным достижениям ребенка. Если в семье все же принята так называемая "жетонная" система воспитания, то лучше, чтобы за достижения выдавались добавочные деньги, а некоторая базовая сумма на карманные расходы - просто так. И, конечно, лучше не лишать карманных денег за какие-либо провинности", - посоветовала она.

Верхней границей начала обучения обращению с безналичными деньгами и банковскими картами Наталья Искра назвала 12-летний возраст. Причем родителям лучше набраться терпения и допустить разносторонний детский опыт, включая такой вариант, как "спустить все на игрушки". Обсуждать стратегии расходов лучше на примере героев фильмов и книг, без лишней критики действий самого ребенка.

Впрочем, одинаково полезных советов для всех детей из любых семей не бывает, считает финансовый психолог Ксения Швецова. Что помогает одному ребенку развить финграмотность, то может нанести вред другому. А взрослые, даже вооружившись современными технологиями, могут потерять контроль над ситуацией.

"Если ребенок захочет что-то скрыть, то он найдет способы для этого без расчета по карте, в то время как его родители будут жить в иллюзиях, что обладают полным контролем. Похожая ситуация с обучением ведению семейного бюджета. Никто не спорит, что с банковским приложением анализировать расходы стало проще, было бы понимание, как это делать и для чего. Ведь навыки управления и анализа - это способность, которая не зависит от наличия карты и смартфона. Многие взрослые люди имеют и то и другое, но при этом абсолютно не умеют управлять своими деньгами", - пояснила Швецова.

Банковская карта может помочь развитию ребенка, у которого мышление - ведущий способ познания, добавила она. Если же преобладает чувственное восприятие или предметное, то безнал может только добавить сложностей.

Помимо теории за годы использования детских карт в России накопилась и практика, поделился с "РГ" замглавы Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.

"Многие родители рассказывают нам, что их дети ведут себя довольно однотипно. Первые 2-3 недели тратят сразу все полученные деньги на разную ерунду, а потом начинают распределять карманные деньги: одну часть тратить, а другую - копить на что-то большое и интересное. Другими словами, у детей развиваются целеполагание, самодисциплина и ответственность. Это интересно обсуждать в семье, если у родителей получается находить общий язык с ребенком по сложным вопросам", - рассказал он.

К сожалению, немало времени взрослым придется потратить на то, чтобы в доступной форме объяснить детям, как не стать жертвой мошенников, отметил Андрей Андрианов.

"Ранний опыт бывает не таким болезненным, потому что ущерб будет ограничен карманными деньгами, едва ли это пробьет брешь в семейном бюджете. А вот осмотрительности, скорее всего, маленького человека научит", - добавил он.

Когда решение открыть ребенку банковскую карту принято, взрослым следует принять к сведению несколько базовых правовых норм. Совершать мелкие бытовые сделки или получать деньги российское законодательство разрешает детям с шести лет - это и есть минимальный возраст выпуска детской банковской карты, пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

При этом банки не могут открывать отдельные счета детям до 14 лет. Это значит, что счет детской карты будет открыт на имя родителя и станет управляться через его учетную запись. Самостоятельно открывать счета, карты и вклады в банках подросток вправе с 14 лет, но только после получения паспорта и при наличии письменного согласия родителей или законных представителей.