Большинство родителей не интересуются, в какие игры играет их ребенок

Аналитики компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, задумываются ли российские родители о том, сколько времени дети проводят за виртуальными играми и во что они играют. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, детям до 5 лет следует проводить у экрана не более часа в день, а детям в возрасте от 5 до 17 лет — не более двух часов. Как показывает статистика «Где мои дети», полученная при изучении поведения 430 тыс. пользователей, дети, чьи родители активировали функцию родительского контроля, проводят за играми не более часа в день и соблюдают рекомендации ВОЗ.

«В среднем дети до 6 лет играют в игры от 13 до 60 минут в день, от 6 до 17 лет — от 16 до 53 минут в день. Однако без ограничения времени использования гаджетов эти цифры могут быть в разы больше. Более того, как показало исследование, подавляющее большинство россиян (69%) не знают, в какие игры играют их дети», — комментируют в пресс-службе «Где мои дети». «Следить за тем, сколько времени ребенок проводит за играми действительно важно: чрезмерное увлечение виртуальными играми может привести к зависимости и потере интереса к реальным занятиям и общению. Это чревато тем, что ребенок будет проводить больше времени в виртуальном мире, чем в реальном, что скажется не только на эмоциональном, но и на физическом здоровье. Так, длительное время, проведенное перед экраном, может вызвать проблемы со зрением, осанкой и общим физическим здоровьем», — говорит Валерия Мошняцкая, психолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

По результатам исследования также выяснилось, что каждый третий опрошенный (27%) уверен, что родители должны предоставлять свободу выбора в виртуальном игровом пространстве. Еще (30%) респондентов убеждены, что полностью осведомлены о том, в какие игры играют их дети.

«Во многом в этом вопросе помогает функция родительского контроля, которая позволяет контролировать использование гаджетов детьми. Тем не менее, по результатам исследования, только 14% российских родителей регулярно пользуются такими приложениями для родительского контроля, и здесь есть потенциал для роста», — добавили в пресс-службе «Где мои дети».

В ходе опроса родителям также был задан вопрос, играют ли их дети в игры, рекомендованные для более старшего возраста. Выяснилось, что каждый второй опрошенный (52%) не знает, играет ли его ребенок в подобные игры. А каждый третий (34%) признался, что затрудняется ответить на данный вопрос, что также говорит о неосведомленности родителей о возрастных ограничениях игр, которыми увлекаются их дети.