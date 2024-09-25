Мужчинам объяснили, почему лучше не попадаться на глаза рожающей жене

Присутствие мужчины при родах любимой женщины в некоторых случаях может только усугубить обстановку, рассказала NEWS.ru психолог Кристина Мизерная. По ее словам, стресс и дискомфорт со стороны мужа может передаться супруге или даже ребенку.

Стресс и дискомфорт: не все мужчины комфортно чувствуют себя в ситуации родов. Иногда их присутствие может не помочь, а, наоборот, усугубить обстановку — как для женщины, так и для ребенка. Если мужчина испытывает сильное волнение или страх перед процессом, лучше всего оставаться вне родильной палаты, — подчеркнула Мизерная.

Иногда сами женщины хотят, чтобы при родах рядом с ними находились только опытные медработники и, возможно, близкая подруга или родитель, обратила внимание психолог. Это может создать более спокойную атмосферу для них.

В редких случаях могут возникнуть ситуации, когда присутствие партнера может быть нежелательным из-за медицинских обстоятельств. В таких случаях решение о присутствии должно приниматься с учетом рекомендаций медицинского персонала, — констатировала специалист.

Ранее Мизерная объясняла, что присутствие мужчины при родах жены укрепит его связь с ребенком. Это помогает осознать всю тяжесть процесса появления новой жизни. Кроме того, по ее словам, муж может оказать супруге неоценимую поддержку в такой стрессовой и эмоциональной ситуации.