Будущим менеджерам могут разрешить не сдавать ЕГЭ по иностранному языку

Иностранный язык может быть исключён из списка предметов, необходимых для сдачи при поступлении в вузы на менеджмент.

С соответствующим предложением, как пишет газета «Коммерсантъ», выступили в Министерстве науки и высшего образования России.

Отмечается, что обновлённый перечень предметов пока находится на этапе обсуждения и экспертизы. Его могут утвердить и ввести уже с 2025 года.

Ранее в Минобрнауки заявили, что русский язык останется обязательным предметом для поступления в вузы по всем специальностям, включая технические.