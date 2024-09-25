В России призвали увеличить штрафы за езду детей на квадроциклах

Необходимо ужесточить ответственность для родителей, дети которых ездят на квадроциклах и другом мототранспорте без водительских прав, заявила омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в обращении в Госдуму РФ. По ее словам, поводом к этому стал резкий рост числа аварий на таких транспортных средствах с участием несовершеннолетних.

Необходимо усилить ответственность родителей, которые позволяют детям нарушать закон и ставить под угрозу их жизнь и здоровье, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в список транспортных средств, за предоставление которых детям должна быть повышена ответственность, входят квадроциклы, мотоциклы, мопеды и питбайки.

Волынец предложила увеличить штраф для родителей за первое подобное нарушение до 100 тысяч рублей, а за второе и последующие — до 300 тысяч рублей и возможностью конфискации транспортного средства. Это поможет снизить количество трагедий на дорогах, уверена омбудсмен.

К тому же она призвала к обязательному получению подростками водительских прав категории А1 с 16 лет, если они управляют мототранспортом. Однако возрастные ограничения не изменяются.

Ранее несовершеннолетний разбился на квадроцикле на трассе неподалеку от села Песчаные Ковали в Татарстане. Юноша не справился с управлением.