Эксперты рассказали, что делать, если ребенка некому забрать из сада

Педагог Тодорова: понадобится заявление, чтобы другой взрослый забирал ребёнка из сада. Родителям непросто организовать жизнь с маленьким ребёнком, если отказаться от работы нет возможности. Спасением становится детский сад, а позже — начальная школа. Но возникает другая проблема: что делать, если забрать малыша попросту не успеваешь? Из ситуации есть выход, правда, со своими нюансами. «Секрет» разобрался в вопросе с педагогом и семейным юристом.

Что делать, если не успеваешь забрать ребёнка из сада или школы

Для начала стоит выяснить, до какого времени ребёнок может находиться в детском саду или школе. Не всегда забирать малыша нужно рано: детские сады часто работают до 19:00, а школьная продлёнка — до 18:00.

Вообще в детских садах нередко заранее продумывают порядок действий на подобный случай.

"Отправляя ребёнка в сад, обязательно ознакомьтесь с внутренним уставом учреждения. Скорее всего, там прописан порядок, как быть, если вы задерживаетесь и не можете забрать ребёнка вовремя", - Мария Паулюс, юрист в области семейного права, наследства и вопросах опеки.

Если вы никак не успеваете за ребёнком, выход один — просить другого взрослого.

В первую очередь за помощью стоит идти к близким родственникам: бабушкам и дедушкам малыша, его тётям и дядям, даже взрослым двоюродным братьям и сёстрам ребёнка.

Если у родственников нет возможности помочь, то обратиться можно к друзьям или соседям, с которыми у вас сложились приятельские отношения.

"Можно попросить забирать ребёнка саму воспитательницу из детского сада или учительницу в школе, которые живут совсем близко с домом ребёнка. Такое крайне редко встречается, но если совсем нет никаких вариантов, то можно попробовать договориться так. Также можно попробовать попросить родителей других детей — друзей вашего ребёнка. Тогда они могут даже забрать его к себе домой на час или полтора, пока не приедут с работы родители", - Мария Тодорова, психолог-консультант, консультант по детскому развитию, педагог дополнительного образования.

Достаточно ли устной договорённости

Нет, без документов здесь не обойтись.

Нужно передать в администрацию детского сада или школы заявление, в котором вы укажете, кто будет забирать ребёнка, подчеркнула Мария Тодорова. Оно составляется в простой письменной форме, главное — указать паспортные данные этого человека.

"Без такого заявления ребёнка могут попросту не отдать другому взрослому. Поэтому уточнить этот момент стоит заранее".

Иногда в образовательных учреждениях требуют доверенность, уточнила Мария Паулюс. Её нужно оформлять даже на близких родственников, поскольку они законными представителями ребёнка не считаются.

Доверенность тоже составляется в простой письменной форме с указанием паспортных данных. Но где-то могут потребовать нотариально заверенный документ.