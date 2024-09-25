Перечислены самые опасные для детей игрушки

Список самых опасных для детей игрушек составили нижегородские врачи. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По мнению медиков, к лизунам и слаймам быстро прилипает пыль, грязь, микробы, поэтому не стоит их долго хранить. Также красители и ароматизаторы часто вызывают аллергическую реакцию.

Большие мягкие игрушки опасны не только тем, что собирают пыль, но и могут препятствовать дыханию во сне. Малыш может уткнуться носом в игрушку.

С игрушками на батарейках следует быть осторожными. Попадая в пищеварительные или дыхательные пути, батарейки могут застрять и вызвать ожоги и перфорацию.

А если в органы пищеварения попадут два и более магнитных шарика или несколько деталей магнитного конструктора, то может произойти сдавление петель кишечника, перфорация и перитонит, потому что детальки будут притягиваться друг к другу.

Кишечную непроходимость и перфорацию могут вызвать гидрогелевые шарики, потому что при контакте с водой они увеличиваются в несколько раз. Достать шарик сможет только хирург.

Дротики, пистолеты с пластиковыми круглыми пульками и лазерные указки опасны для зрения. С их «помощью» можно легко повредить сетчатку глаза или вообще ослепнуть.

Также опасными для детей до трех лет врачи назвали игрушки с мелкими деталями, веревки и скакалки.

В ситуации, если дома пропали маленькие предметы или какая-то часть игрушки, и есть подозрение, что малыш мог их проглотить, то медики советуют незамедлительно обратиться в больницу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что чайную ложку, монеты и батарейки вытащили нижегородские врачи из желудков детей.