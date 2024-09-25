Стоит ли сокращать время обучения в школе

В России предлагают сократить сроки получения среднего образования. С такой инициативой выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его мнению, такой подход позволит детям раньше определиться с будущей профессией. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, способны ли дети выбрать свой профессиональный путь в более раннем возрасте.

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Мнение учителя

По мнению академика РАО, заслуженного учителя России, директора школы № 109 города Москвы Евгения Ямбурга, это предложение нельзя расценивать как улучшение системы образования в стране.

— Вспомним, что во всех цивилизованных странах учатся даже 12, а не 11 лет. Хотя можно считать, что и в РФ обучение детей длится 12 лет, потому что прежде чем пойти в школу, дети часто поступают в подготовительные классы, где с будущими первоклассниками проводят достаточно серьезную работу, — напомнил эксперт.

Однако он подчеркнул, что профориентация должна проходить сквозным методом: от детского сада до момента выбора профильного класса, чтобы ребенок смог попробовать себя в чем-то и понять, хочет ли он заниматься этим всю жизнь.

— Детям нужно дать возможность выбирать, потому что они зреют постепенно. У меня учился внук замечательного академика, моего большого друга, кардиохирурга Лео Бокерии. До 10-го класса мальчик числился в медицинском классе, но со временем понял, что не сможет заниматься этим всю жизнь, и перешел в экономический класс. Потому что жениться можно несколько раз, но заниматься нелюбимым делом — это настоящая беда, — рассказал учитель.

К тому же, в раннем возрасте у детей множество увлечений, и в таком потоке занятий сложно оценить реальную предрасположенность к отдельной деятельности, уверен эксперт.

— У многих детей немало способностей совершенно в разных сферах. К примеру, у меня есть девочки, которые успешно оканчивают художественно-графические классы, красиво рисуют и лепят. Но наравне с этим они прекрасно танцуют и ходят на занятия вокалом. И куда поведет их тропа, в юном возрасте совершенно не ясно. Поэтому необходимо предоставить детям гибкость обучения, воспитания и выбора, потому что это основы педагогического гуманизма, — заключил Ямбург.

Мнение психолога

Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, с точки зрения детско-подростковой психологии в раннем возрасте ребенку действительно очень сложно определиться с выбором будущей профессии.

— Он либо совсем не понимает, кем ему быть, либо только пытается понять, что привлекает его больше: работа с людьми, с техникой, с языками. В этом возрасте обычно интересы не сформированы, поэтому раннее определение обычно малопродуктивно. Считается, что человек способен определиться с профессией в старших классах школы, когда появляется разделение по интересам, — заметил собеседник «ВМ».

Однако, по его словам, в подростковом возрасте выбор детей может оказаться ошибочным.

— Из-за инфантильности дети не всегда могут наверняка определиться с будущей профессией, они могут сомневаться, и это вполне нормально. И часто в этом возрасте за них выбор делают родители, а они просто принимают это как факт. Но в дальнейшем это может вызвать разочарование в своей профессии, — предупредил психиатр.

Однако если школьникам в раннем возрасте придется делать выбор, который повлияет на их дальнейшую жизнь, они будут более осознанны и ответственны в своих решениях, считает специалист.