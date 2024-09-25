В чем разница изучения языков детьми и взрослыми

Детский мозг обладает невероятной пластичностью, которая помогает быстро усваивать не только родной, но и иностранные языки. При этом у взрослых есть свой козырь — мотивация, особенно, если речь идет о доходе, статусе и самооценке. Об этом в беседе с РИАМО сообщила языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

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«Несмотря на то, что пластичность мозга у взрослых действительно значительно ниже, чем у детей, и они не могут впитывать язык, как губка, все процессы усвоения остаются теми же», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что с возрастом процессы замедляются, но никуда не исчезают.

До этого Гуревич говорила, что путешествия являются лучшим тренажером для изучения иностранных языков. По ее словам, именно в поездках по миру язык перестает быть академическим предметом и начинает выполнять свое главное предназначение — инструмент для общения.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян завидуют тем, кто знает английский.