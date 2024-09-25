Как избежать детских травм осенью

Осенью дети часто получают травмы из-за повышенной активности на улице, в частности после уроков. Об этом напомнил травматолог-ортопед, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев. Его слова цитирует «Радио 1». Специалист призвал приобретать ребенку удобную и нескользящую обувь.

© Газета.Ru

«Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребенка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — сказал Григорьев.

Врач также посоветовал познакомить ребенка с правилами дорожного движения и обучить его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Непосредственно при падении дети должны уметь группироваться, прижимая подбородок к груди, добавил он.

Детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин до этого рассказал, что необходимо учесть при выборе школьного рюкзака. Он посоветовал отдавать предпочтение более легким моделям с регулируемыми лямками и поясным ремешком.

По его словам, лямки изделия важно отрегулировать так, чтобы верхняя часть портфеля располагалась чуть ниже линии плеч ребенка, нижняя — в области талии.

Ранее врач объяснил, чем опасно детское плоскостопие.