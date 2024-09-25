Доктор наук прокомментировал проект по борьбе с буллингом в школах

Доктор педагогических наук, профессор Института образования ВШЭ Олег Федоров отметил, что проблема буллинга у детей очень серьезная и ее надо решать, но такой подход не совсем верен.

Эксперт считает, что более продуктивно будет работать над предотвращением этой травли, доскональнее изучать школьный климат, надо придумывать, как сделать отношения внутри школьного коллектива более гармоничными. Инициативу надо очень серьезной проработать, отметил профессор.

Специалист сообщил, что много вопросов возникает к определению буллинга, приведенному в пояснительной записке к законопроекту. Это явление там определяется как деяния, «выражающиеся в физической или психологической формах и направленные на умаление достоинства личности иного лица», на которое не распространяется действие статей уголовного или административного кодекса. В связи с этим возникает проблема правоприменительной практики.