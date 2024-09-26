Как и когда необходимо готовиться к ЕГЭ по русскому и литературе

Школьных уроков для качественной подготовки к ЕГЭ недостаточно — здесь нужны регулярные «тренировки». Причем тренировать знания самих предметов недостаточно — важно научиться быстро понимать задания, внимательно анализировать информацию и справляться со стрессом, рассказал «Газете.Ru» Егор Иванов — писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей.

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«Готовиться к ЕГЭ, конечно, не нужно с 7-го класса, но решать подобные тесты и повторять знания стоит уже в 10-м классе — именно тогда хорошо бы определиться, какие профильные предметы будут сдаваться в 11-м классе. Если начать подготовку в 10-м классе, то в запасе будет два года — за это время можно в спокойном темпе отработать все задания экзамена. Когда ребенок весь 10-й и начало 11-го класса отдыхает, это чревато тем, что к экзаменам он придет морально и физически уставшим, выгоревшим и полностью потерявшим интерес к учебе», — объяснил он.

Поэтому, если начинать подготовку в 11-м классе, то нужно спешить — уже с сентября стоит усиленно готовиться к экзаменам.

Чтобы подготовка к госэкзаменам по русскому языку и литературе прошла максимально размеренно и без стресса, занимайтесь регулярно. Лучше всего выделять хотя бы полчаса на повторение материала ежедневно — заметите прогресс уже через несколько недель.

«Однако для подготовки к ЕГЭ по литературе нужно больше времени — здесь нужно знать содержание художественных произведений, персонажей, композиционное строение, понимать проблематику, уметь анализировать язык произведения, знать изобразительно-выразительные средства. Если этой базы знаний нет, то получить ее за несколько месяцев будет очень сложно. Поэтому на подготовку к экзамену по литературе стоит оставлять все же два года», — отметил Иванов.

Очень важно не просто учить теорию, а практиковаться — в ЕГЭ задания типовые, и нужно сначала понять логику решения каждого задания, а затем много тренироваться. Поэтому прямо с начала учебного года решайте тесты. Очень много тестов. Уже через несколько месяцев у вас будет четкое понимание структуры экзамена, и вы заметите, что шансы получить высокий балл на ЕГЭ заметно выросли.

Еще несколько советов, которые помогут вам лучше сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе.

«Используйте проверенные источники информации. Решайте пробные тесты с сайта Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Выбирайте те блоки заданий, которые вам даются сложнее всего, и тренируйтесь. Важно успеть все решить не только правильно, но и вовремя. Поэтому придерживайтесь тайминга. Экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут. Важно распределить время оптимально, чтобы делать все без спешки. Например, 30 минут стоит выделить на работу над тестовой частью, и еще 10 минут можно оставить на проверку заданий и перенос ответов в бланки. Еще два с половиной часа разумно оставить на сочинение. Час на черновик, полчаса на проверку и редактуру, 60 минут на внимательный перенос в чистовик и 10 минут на финальную проверку правильности заполнения бланков», — рассказал эксперт.

По статистике, в первой части ЕГЭ по русскому ребята чаще ошибаются в заданиях №2, 5, 8-12. Поэтому внимательно тренируйтесь именно на них.