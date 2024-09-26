Невролог назвал три причины возникновения детского инсульта

Причиной перинатального инсульта у детей является долгое передавливание пуповины при рождении или до родов, заявил NEWS.ru невролог Александр Комаров. По его словам, в таких случаях происходит нарушение кровообращения головного мозга, что вызывает ишемию.

© unsplash

«В детском возрасте, как правило, развиваются несколько типов мозговых инсультов. Первая разновидность — перинатальная патология. Данный вид развивается следующим образом: во время рождения или до родов на долгое время передавливается пуповина, происходит нарушение кровообращения головного мозга, что вызывает ишемию. Второй, более распространенный вид инсульта у детей, — геморрагический, обусловлен недостатком витамина К. Механизм профилактики геморрагической трансформации у детей — укол витамина К после родов», — отметил Комаров.

Невролог добавил, что детский инсульт также может развиться из-за врожденных изменений сосудистого звена. Как объяснил врач, когда ребенок начинает плакать, тужиться после родов, несформированные сосуды разрываются и возникают геморрагические инсульты.

Ранее детский невролог Любовь Некрасова заявила, что инсульт может появиться с 28-й недели внутриутробной жизни, из-за чего от болезни не застрахованы даже дети. По ее словам, причиной этого могут стать недоношенность, травматичные роды и пороки сердца.