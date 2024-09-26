В ВШЭ предложили провести «аудит» школьной программы

Заявления о сокращении продолжительности образования — это «абстрактные спекуляции».

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К анализу содержания предметов стоит привлечь учёных, родителей и методистов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

«Если делать десятилетку по шесть уроков каждый день шесть дней в неделю, можно год сэкономить. Только дети совсем же больные будут. Они не на работу пойдут, а в больницу после окончания такого обучения. С профподготовкой, с профориентацией всё правильно [Мединский — прим. ГМ] говорит. Есть примеры в Москве, когда это делается без всякого сокращения обучения. Поэтому это пока только спекуляции абстрактные. Аудит школьной программы надо делать не только методистам. Методисты скажут только одно: «Нам не хватает часов». Тут надо звать и учёных, методистов тоже надо, но не они должны доминировать. Учёных не только химиков, математиков, но и философов. Надо провести серьёзное социологическое исследование. Сам вопрос об изменении содержания школьного образования и, вполне возможно, лет обучения, его можно ставить, но только для этого надо провести серьёзную работу с учёными, учителями, методистами и так далее».

Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал одиннадцатилетнее обучение в школе непозволительной роскошью. Он считает, что продолжительность образования следует сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией.