Сколько лет должны учиться школьники по мнению россиян

Большая часть россиян (71%) считает, что дети должны учиться 10 лет, а не 11, следует из опроса, проведенного изданием KP.RU. По мнению респондентов, 11 лет — это очень долго, к тому же раньше учились меньше.

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«Да, раньше за 10 лет лучше образование получали, чем сейчас за 11. Пора что-то пересмотреть», — поделилась участница опроса.

По данным издания, 11% россиян проголосовали за то, что достаточно учиться всего восемь-девять классов. Они отметили, что после этого школьники должны не углубляться в ненужные предметы, а определяться с будущей профессией. Также можно убрать подготовку ЕГЭ из программы, что еще больше сократит обучение.

«Да и правильно, 11 лет слишком много, там ничему толком не учат после девятого класса, а только к ЕГЭ готовятся», — объяснила респондентка.

Другие 17% проголосовавших отметили, что нужно оставить все, как есть сейчас. По их словам, школьники успевают в комфортном и неспешном темпе максимально полно освоить всю программу.

Всего в опросе приняли участие 10,5 тысячи человек.

Ранее член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян заявил, что «спрессованная» школьная программа не нужна в России. Так он прокомментировал инициативу Владимира Мединского о сокращении времени на получение среднего образования.