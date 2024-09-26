Юрист поддержала инициативу об обязательной медиации при разводе

Между супругами часто возникают споры о проживании и воспитании детей.

Это нужно для того, чтобы родители до судебного разбирательства попытались самостоятельно урегулировать конфликт, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» адвокат Елена Сенина.

«Частые споры о проживании детей, о воспитании детей, о порядке общения с детьми. В Государственной думе слушается вопрос о том, чтобы медиацию, то есть посреднические переговоры с разводящимися супругами либо даже не супругами, а родителями детей, то есть по семейным спорам сделать эту процедуру обязательной, чтобы перед тем, как идти в суд, люди пытались договориться. Потому что суды по детям, если даже вынесено какое-то решение, например, что ребёнок будет проживать с мамой или с папой, то исполняются добровольным путём без службы судебных приставов. Даже со службой судебных приставов минимальное количество таких решений. Поэтому договориться по этой категории с учётом интересов несовершеннолетних детей очень важно. На мой взгляд, это серьёзная законодательная инициатива, которая давно назрела».

Ранее сообщалось, что в Минюсте хотят разработать рабочую модель саморегулирования для медиаторов. Об этом заместитель директора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции РФ Антон Бенов сказал во время круглого стола фракции ЛДПР «Как сделать медиацию в России более востребованной».

Представитель ведомства считает, что проблемы в этой сфере надо решать поэтапно.