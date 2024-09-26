В МГУ назвали основную цель образования среди молодежи

Современное общество столкнулось с переизбытком информации.

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Чтобы отличать фейки от действительности, молодёжь должна учиться фильтровать источники. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок.

«Одна из основных целей образования, на мой взгляд, заключается в формировании критического мышления. В отличие от прошлых времён, традиционных ценностей, когда информации было [мало — прим. ГМ] и читать мало кто умел. У тех, кто умел читать, была в лучшем случае библия дома и всё. А как информацию добывать, непонятно. Какими-то слухами земля полнилась или подпольными статьями Ленина. А сейчас наоборот. Сейчас как раз у нас переизбыток информации, несмотря на замедление YouTube и всякие прочие безобразия. Сейчас, наоборот, нужно какие-то в себе формировать внутренние фильтры. Что является источником, заслуживающим внимание, что не заслуживающим. Порой даже профессора МГУ, я видел, ссылались на информационное агентство "Панорама"».

Ранее в ВШЭ предложили провести «аудит» школьной программы. Заявления о сокращении продолжительности образования — это «абстрактные спекуляции».

К анализу содержания предметов стоит привлечь учёных, родителей и методистов, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.