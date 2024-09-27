Психолог призвал различать конфликт и травлю в школах

Буллинг в школах всегда был и останется, потому что всегда будут дети с патологией и дети с низкой самооценкой, сказала в пресс-центре НСН Александра Изюменко.

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Травлю и конфликт важно четко разделять, ведь в конфликте стороны стоят на одном уровне, а в травле всегда есть жертва и преследователь, сказала в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.

«Проблема буллинга в школах - проблема системная, проблема больного коллектива. Буллинг не имеет внешних обоснованных причин, это всегда что-то необоснованное. Жертв травли всегда объединяет то, что они не пресекли это в начале. Многие люди называют травлей то, что ею не является. Если два мальчика дерутся за школой - это не травля. Травля - это систематическое психологическое давление. Травлю и конфликт важно четко разделять. В конфликте стороны стоят на одном уровне, а в травле всегда есть жертва и преследователь. Буллинг всегда был и останется, потому что всегда будут дети с патологией, всегда будут дети с низкой самооценкой, у которых в семье проблемы с границами», - сказал собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что общество должно защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей.