«Шанс сохранить психику»: Психолог рассказала, что делать с детьми-участниками травли

Родители детей-зачинщиков травли тоже страдают, с такими детьми очень тяжело, сказала в пресс-центре НСН Александра Изюменко. Если ребенка травят в школе, то для его психики необходимы добрые отношения дома, чтобы он чувствовал себя в безопасности, сказала в пресс-центре НСН клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко. «Дети, которые становятся зачинщиками травли, не видят границ и авторитетов. Это проблема для родителей. Нужна помощь психолога или психиатра, нужно привлекать специалистов, если проблема не только в травле. Ребенку нужно выставить рамки, говорить о последствиях. Кроме того, если травителя выдернуть из больной среды, то эта среда останется отравленной. Пока мы не отработаем с этой системой травли, пока мы её не вернем в состояние равновесия, воронка эта будет крутиться. Это очень сложно, это системный подход, поиск авторитетов и точек опоры. Говоря о травителях, первое, что надо сделать, - исключить психиатрию, потом уже плясать дальше», - сказала собеседница НСН. По ее словам, для ребенка, которого травят в школе, крайне важны добрые отношения дома. «Многое зависит от учителя, потому что он все-таки авторитет. Хочется затронуть тему детей, которых травят. Если такой ребенок возвращается домой, где безопасно, то есть шанс сохранить психику. Если дома мама с папой не поддерживают, не верят, разводятся или ведут маргинальный образ жизни, то ребенок везде не чувствует себя безопасно», - отметила эксперт. Ранее антикризисный психолог Натали Вэй в разговоре с НСН рассказала, что из-за стресса, возникающего из-за буллинга, у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».