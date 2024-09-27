«Так множится любовь». Зачем детям нужен пушистый друг

«Есть семьи без животных и с одним ребёнком, которым труднее, чем нам»: в многодетной семье Наташи и Антона Лактионовых из Уссурийска три маленькие дочки, а ещё две собаки и три кошки. Зачем нужен пушистый друг и какова роль домашних животных в воспитании детей, разбиралась DEITA.RU в рамках спецпроекта «7-Я: многодетное счастье Приморья».

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Сбежавший Габирнатор, кошка-бабушка, и пëс, ставший девочкам старшим братом

Почему ребёнок не должен в семье расти один и почему рядом с детьми обязательно должны жить животные, DEITA.RU рассказала Наташа Лактионова, которую, кстати, многие в городе Уссурийске и Приморском крае знают, как тележурналиста Наталью Зайцеву, так как её девичья фамилия стала её творческим псевдонимом.

Они должны быть друг у друга

«Мы росли с мужем одни, у нас нет родных братьев и сестер, поэтому у обоих была невысказанная мечта, чтобы был кто-то рядом. Это как в "Холодном сердце" сказано про сестер Анну и Эльзу: "Если с родителями что-то случится, то они должны быть вместе, друг у друга". Когда мы родили первого ребёнка, подумали, что будет эгоизмом, если она будет расти одна, необходимо, чтобы у неё был кто-то родной. Мы были морально готовы, что дети, наверное, будут драться, что-то делить, что им что-то будет не нравиться. Но они всё равно будут друг у друга. Будут вместе. Они – одна семья. Мы с мужем всегда об этом мечтали, делились рассказами: муж хотел старшую сестру, а её не было, я тоже хотела брата или сестру, а их не было».

Когда создалась их семья, вопроса рожать или ждать у них не было. Дочь Фима "постучалась" к родителям сразу же. Сейчас ей десять лет. Через пять лет на свет появилась Саша, а ещё через год Агата. А с рождением первенца в семье сразу же появился и их первый общий четырехлапый друг. Ведь никто и никогда не должен быть один.

Друзья-компаньоны

«Когда лучше заводить собаку? Когда ребёнок немного подрастёт и станет сознательным? Или мы заводим собаку здесь и сейчас одного с ребенком года, и они живут как друзья-компаньоны, как брат и сестра?» — спросили себя Антон и Наташа.

Первая собака появилась в их доме перед самым рождением дочери. А через год ещё одна.

«Щенок чау-чау Пуф родился 8 апреля, а дочка Фима 10 июля. Мы хотели, чтобы они росли вместе. Он был её первым другом. Он же – её брат и её первое домашнее животное. Я даже в соцсетях завела хэштеги #Пуфасын и #Фимадочь, – говорит Наташа, – так нас многие и знают. Пуфик прожил с нами девять лет, в прошлом августе его не стало, – в голосе Наташи скользит печаль, и она добавляет – но у нас всегда были и другие собаки».

Сейчас в их семье живёт восьмилетний йорк Шульц, двухлетняя акита-ину Габриэль (Габи) и три кошки, одну из которых они девять лет назад подобрали с улицы, а две - это кошки Наташиной мамы, которые после еë смерти живут с ними. Никто и никогда не должен быть брошен. Одной из маминых кошек пятнадцать лет, и она тоже, можно сказать, растила всех троих девочек, и они зовут еë кошкой-бабушкой.

Всё неслучайно

— Наталья, у вас такая большая семья: трое маленьких детей, две собаки, три кошки. Трудно? – задаю вполне резонный вопрос.

— Ну, конечно. Что тут таить.

— Что это для вас? Кто-то боится трудностей и облегчает себе жизнь тем, что просто не пускает в свою жизнь тех, кто требует внимания.

— Трудно. Но нам от этого кайфово. Мы как трудности это и не рассматриваем. С одним ребёнком тоже может быть трудно. Есть много семей без животных и с одним ребёнком, которым намного труднее, чем нам. А нам так комфортно – все они – плоды нашей любви. Никто в нашу семью не попадает случайно. Мы уверены, что всё неслучайно. Мы с Антоном неслучайно встретились. Мы тайно играли свадьбу, никто не знал об этом, мы просто хотели быть вместе. Сразу у нас получилась Фима. Сколько лет нашему браку, столько же и нашему первому ребёнку. У нас всё так. Собаки к нам приходят и коты так же – всё не случайности. Мы семья и нам хорошо.

Он - забота и старший брат

— Ваши домашние животные, кто они для вас?

— Наш Пуфик реально был старшим братом для каждой из наших дочерей. Потому что он был – забота. Он всегда спал рядом с кроватью или диваном – возле того места, где находился ребёнок. Нашу старшую дочь он нередко спасал от падения, потому что падала она не на пол, а на него. Они драли ему шерсть, а он спокойно лежал и не давал им выползти из комнаты, то есть не давал им сбежать.

А Габи, она же ещё ребёнок, – продолжает Наташа, – ну и Фима тоже ещё ребёнок, поэтому это бесконечная игра, бесконечное веселье. Они задирают друг друга, скачут конинами, сносят всё на своём пути. Это постоянный смех. И ласка тоже. Наша средняя дочь очень тактильная, ей нужно трогать. И она, трогая собаку, может прям "зависать", ощущая, что это что-то другое, что-то новое. Они не причиняют животным боли. Я не знаю, как так случилось, может дети подражают тому, что делают родители? Понятно, когда они были совсем маленькими, какие-то неловкие хватки случались, когда ребёнок ещё не управляет рукой, но сейчас у них у всех – общение.

Сама взяла себе обязанность – Когда девочки болеют, они все стараются схватить себе по кошке. Одна из маминых кошек поочередно спит с каждым ребёнком. В одну ночь она может три раза поменять местоположение. Но чаще спит со старшей дочерью, у них какой-то свой тандем.

А младшая дочь сама себе придумала задачу, что она кормит кошек. И бывает четырехлетний ребёнок встаёт утром раньше меня, на автомате идёт на первый этаж и кормит кошек. И пока я спускаюсь, сообщает: "Мама, кошки покормлены". Она максимально копировала то, что я делаю каждое утро и каждый вечер. И теперь кормить кошек – её задача. Агата сама взяла это за свою обязанность.

Обратите внимание – Агате четыре года!

Их понимают и принимают

— Сейчас болеет кошка-бабушка и все дети за неё переживают. Между ними складываются взаимоотношения, так же, как с людьми. Всё наши животные разные. Со своими особенностями и разными темпераментами, и дети их понимают и принимают, учитывают состояние и характер каждого. Они понимаю, что с кем можно делать, а что нельзя.

Я слушаю Наташу и вспоминаю разговор с одной моей доброй знакомой, у которой в семье только она, муж и маленькая дочка. Она переживала, что у ребёнка недостаток эмоционального общения. Есть, конечно, разные знакомые и она, как мама, старалась дать дочке "самое лучшее", но этого так мало, говорила она и делилась наблюдением, что видит, как дети, у которых в семье всех много, эмоционально развиваются быстрее и лучше.

Сейчас психологи всё больше говорят о необходимости развития эмоционального интеллекта - о важности понимать, принимать другого, чувствовать, и о том, что это есть базовые качества жизненной успешности. Сколько же опыта получают дети в этой семье, находясь рядом с пушистыми своими друзьями, сам собой напрашивается вывод.

Круговорот всех – мы семья

«У нас нет разделения – животные и не животные – они члены нашей семьи. Есть семьи, где животным нельзя находиться там, где сидят и спят люди. Мы же все вместе. Все, понятно, знают, что после животных нужно помыть руки, и все животные едят на своих местах. Но наши кошки и собаки вхожи везде – в спальни, в гостиные, они сидят с нами на одних стульях. У нас круговорот всех – мы семья».

Животные в их семье появляются по-разному. Пуфа купили перед рождением первенца. Шульц попал к ним нежданно – этого щенка надо было спасать, своей хозяйке он был уже не нужен. Они поехали сфотографировать его и пристроить, а забрали себе, заплатив за него десять тысяч. Одну кошку взяли с улицы котёнком, две прежде жили у мамы.

«Была ещё собака Демон. Бездомная, она полгода провожала Фиму со школы, а та её втихаря кормила. А потом собака пришла и села на террасе, и отец решил, что нужно что-то делать, и мы её забрали», — говорит Наташа.

К сожалению, Демон прожила с ними всего несколько месяцев. Случилось непонятное – она просто умерла без видимой внешней причины. Но возможно какую-то свою задачу для их семьи она выполнила. Габриэль же им подарил губернатор, просто по отзывам к посту.

Габирнатор

Есть такая история: губернатор Приморского края любит и держит собак акита-ину. И дарит щенков. Вот и тогда, два года назад, история случилась. Условия были такие: в соцсети, под постом о возможности получить в дар щенка, претенденты писали немного о себе, своём опыте общения с животными и об условиях для жизни собаки. Семья Лактионовых написала тоже. Их выбрали. Так в семье и появилась Габирнатор, так её зовут дети. Логика проста: её имя Габриэль, подарил её губернатор, значит она Габирнатор.

Так множится любовь

— Наталья, как вы думаете, в семье, где так много животных, любви больше?

— Я думаю, что да, – прислушиваясь к себе, говорит Наташа. – Мне непонятно, когда говорят: «Как любить ещё кого-то, ведь у нас уже есть это». Но ты же не делишь любовь, если появился кто-то ещё. Наоборот, ты наполняешься – любовь множится с появлением кого-то ещё. А животное – это тот, о ком ты всегда будешь заботиться. Это ответственность и всегда забота. Он сам не покушает, сам за собой не уберёт. Ты смотришь, чтобы с ним было всё хорошо, чтобы он был в целости, в сохранности. Вот у нас Габирнатор периодически сбегает. Недавно мы с детьми ездили на машине её искали, и дети переживали, для них очень важно, чтобы никто не был брошен. А она сделала круг и сама вернулась в вольер. Я это видела по камерам и показываю им: смотрите - собака дома, всё хорошо. Нельзя уехать и не понимать исхода. Нельзя бросить, нужно пытаться до последнего. У нас в семье все друг за друга, все понимают ответственность.