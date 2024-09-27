Психолог: онлайн-шутеры не делают ребенка агрессивнее

Увлечение шутерами и игрушечным оружием не сделает ребенка агрессивнее, если у него стабильная психика, сообщила Агентству городских новостей «Москва» клинический психолог, автор программ по развитию детей, преподаватель Московского института психоанализа Олеся Васильева.

«Что касается компьютерных игр и оружия, пистолетиков. Увлеченности подобными играм недостаточно для характеристики ребенка. Если ребенок изначально здоров, то игра в «войну» не станет для него триггером и призывом к агрессивным действиям. Если же у него есть психиатрические отклонения с момента рождения (отсутствие эмпатии, сочувствия, сопереживания, умения понимать чувства других людей), то любой триггер, в том числе компьютерные игры и пистолетики, обернется большой волной агрессии со стороны этого ребенка», – сказала Васильева.

По ее словам, важно наблюдать за моральным состоянием несовершеннолетнего, чтобы замечать агрессивные отклонения.

«В каком-то смысле – ставить на карандаш, на учет, для того чтобы наблюдать за таким ребенком. Безусловно, такому ребенку нужна психиатрическая помощь, а именно – медикаментозное лечение, которое будет притуплять импульсивные приступы, агрессию. Таблетки не вернут человеку эмпатию, поскольку у него ее нет и достать неоткуда, но они смогут притупить жестокие проявления и неадекватность», – пояснила Васильева.

Эксперт подчеркнула, что любая патология рано или поздно проявляется.