Психолог: онлайн-шутеры не делают ребенка агрессивнее

Онлайн-шутеры и игры в «войнушки» не делают ребенка агрессивнее – психолог
Увлечение шутерами и игрушечным оружием не сделает ребенка агрессивнее, если у него стабильная психика, сообщила Агентству городских новостей «Москва» клинический психолог, автор программ по развитию детей, преподаватель Московского института психоанализа Олеся Васильева.
«Что касается компьютерных игр и оружия, пистолетиков. Увлеченности подобными играм недостаточно для характеристики ребенка. Если ребенок изначально здоров, то игра в «войну» не станет для него триггером и призывом к агрессивным действиям. Если же у него есть психиатрические отклонения с момента рождения (отсутствие эмпатии, сочувствия, сопереживания, умения понимать чувства других людей), то любой триггер, в том числе компьютерные игры и пистолетики, обернется большой волной агрессии со стороны этого ребенка», – сказала Васильева.
По ее словам, важно наблюдать за моральным состоянием несовершеннолетнего, чтобы замечать агрессивные отклонения.
«В каком-то смысле – ставить на карандаш, на учет, для того чтобы наблюдать за таким ребенком. Безусловно, такому ребенку нужна психиатрическая помощь, а именно – медикаментозное лечение, которое будет притуплять импульсивные приступы, агрессию. Таблетки не вернут человеку эмпатию, поскольку у него ее нет и достать неоткуда, но они смогут притупить жестокие проявления и неадекватность», – пояснила Васильева.
Эксперт подчеркнула, что любая патология рано или поздно проявляется.
«Триггером к действию для психопатичного ребенка может послужить резкое слово его одноклассника, которое он воспримет как оскорбление. Возможно, если ребенок играет только в «войнушку», это может вызвать вопросы, но, как правило, это редкость. Для обычных детей чувство злости является нормальным, оно свойственно всем людям. Здоровым детям необходимо давать возможность выплеснуть эти эмоции. Это физическая активность, возможность после школы побегать, поиграть во дворе, друг друга потолкать. Это игры, которые позволяют отреагировать и сбрасывать агрессию. Можно использовать безопасные игрушки в виде «аквабоя» – водного пистолета – или обычные подушки. Ими можно подраться, при этом никому не причиняя вреда», – заключила Васильева.