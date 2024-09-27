Когда нужно прекращать делать домашнее задание с детьми

После 4-го класса нужно прекращать делать уроки вместе с детьми, поделилась с LIFE.ru семейный психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, рядом с ребенком сидеть уже не нужно, потому что он «научился учиться».

Как только ребенок окончил 4-й класс, научился учиться, то наша задача просто пожинать плоды, сидеть рядом не нужно. Самое главное, что уроки у нас влияют на детско-родительские отношения очень сильно. К сожалению, многие родители нацелены на оценки. Это плохо влияет на ребенка и плохо сказывается в будущем на ваших отношениях с ним, — подчеркнула психолог.

Она добавила, что в дошкольном возрасте помогать детям с творческими заданиями необходимо, потому что в этот момент ребенок еще не умеет работать самостоятельно. В начальной школе помощь родителей все еще важна, но уже в меньшем объеме. Лучше делить этот процесс по этапам: ребенок может начать делать домашнее задание сам и попросить помощи у родителей, если что-то не будет получаться.

По мере взросления школьника вовлечение родителей в процесс должно сокращаться, помогать надо только тогда, когда ребенок чего-то действительно не понимает. Если же он просто хочет внимания, стоит заняться чем-то другим, а уроки отложить на потом, отметила Дугенцова.

Ранее медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева рассказала, что обычно ребенку достаточно одного-трех кружков после школы. По ее словам, важно помнить, что у ребенка должно быть время после уроков, когда он ничем не занят.