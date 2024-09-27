Ученые рассказали, чем грозит дефицит витамина D у детей

Ученые из больницы Health Shands при университете штата Флорида установили, что дефицит витамина D у детей ведет к медленному заживлению костной ткани после переломов. Результаты исследования представлены на сайте Национальной конференции и выставки Американской академии педиатрии 2024 (AAPNСЕ).

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Исследователи проанализировали 186 случаев переломов конечностей у детей в США в период между 2015 и 2022 годом. Ученые оценили, сколько времени требовалось на полное восстановление костной ткани в каждом конкретном случае, а затем сопоставили полученную информацию с результатами анализов крови молодых участников.

Оказалось, что переломам ног (которые не требовали хирургического вмешательства) у детей с низким уровнем витамина D потребовалось 20 дополнительных дней для клинического заживления и два месяца для появления признаков исчезновения перелома на рентгенограммах. В тех случаях, когда требовалась операция, клиническое заживление затянулось на один месяц, а исчезновение повреждений — на четыре.

Авторы исследования порекомендовали родителям проверять уровень витамина D, если заживление переломов у ребенка занимает больше времени, чем обычно. Ученые добавили, что дефицит этого важного для вещества можно предотвратить, активно потребляя молоко, сыр, рыбу и йогурт.