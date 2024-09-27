Как понять, что у ребенка депрессия

Каждый десятый подросток, по данным Всемирной организации здравоохранения, имеет психические проблемы. Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, что нужно делать родителям, если они заметили у своих детей симптомы депрессии.

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«Раз мы говорим о патологических состояниях, то тут уже вопрос не к родителям, а к специалистам. Это психологи, это психотерапевты и психиатры, как бы ни была стигматизирована профессия, специалисты из этой сферы хорошо помогают», – заявил специалист.

Эксперт отмечает, что не надо бояться психологов и психиатров, а нужно к ним смело обращаться. Не все случаи обязательно подразумевают психотропную терапию, иногда нужен просто разговор со специалистом, который поможет подростку разобраться в той или иной ситуации. По словам эксперта, современных психотропных препаратов тоже не стоит бояться, поскольку они с минимальным количеством побочных эффектов. Евгений Фомин также рассказал, что может послужить сигналом для обращения к специалистам.

«Когда кардинально изменилось поведение ребенка, то есть он замкнулся, он перестал быть открытым, он стал раздражительным, у него поменялись друзья, поменялся круг общения или он в принципе отказался от общения с другими людьми. Все это должно натолкнуть на мысль о том, что что-то с ребенком не так и нужно ему уделять больше внимания», – заявил эксперт.

Врач заключил, что изначально родители должны постараться показать, что ребенок может им доверять, и несмотря на повседневную занятость, стараться больше времени проводить со своими детьми.