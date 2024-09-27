Эксперт рассказал, что изменится с принятием закона против буллинга

Руководитель организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский прокомментировал законопроект о травле детей в школах. Такую инициативу внесли в Госдуму.

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«Если в школе заметят признаки травли над кем-то из учеников, информация будет направляться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для проверки. То есть, факт травли или буллинга будет устанавливать не только школа, но и сторонняя организация. И это тоже важно! Если факт травли будет установлен, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу», – отметил Крамарский в разговоре со «Вслух.ру».

Он также подчеркнул, что пока не известно, в чем будет заключаться работа с ребенком-агрессором. Однако специальная комиссия сможет назначать семье «курс исправления». По мнению инициаторов законопроекта, родители обязаны участвовать в процессе исправления своих детей, если ни организовывают травлю.

Нередко родители не хотят признавать вины своего ребенка и тем самым не помогают ему исправиться. Бездействием семья поощряет такое поведение, отмечает эксперт.

Сейчас вопрос решают переводом ребенка, затеявшего травлю, в другую школу или класс. Однако и на новом месте школьник может продолжить свое дело, но его жертвами станут уже другие дети. По мнению Андрея Крамарского, такого нельзя допускать.

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