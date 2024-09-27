Психолог предостерег родителей от ошибок в общении с детьми

Нередко в интернете можно встретить рекомендации о том, что родителям не следует сюсюкаться с детьми. Якобы такое поведение способствует развитию ряда негативных последствий: от формирования низкой самооценки до нарушений в развитии речи. Однако, по словам детского психолога Ирины Тарановой, сюсюканье не вредит, а, наоборот, учит ребенка понимать поведение взрослых и развивает речь, информирует Общественная Служба Новостей.

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«Это очень живое общение, где-то утрированное, для того чтобы ребенок научился реагировать на речь, научился реагировать на эмоциональное состояние взрослого, и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности. Поэтому для маленьких детей сюсюканье просто необходимо, оно в том числе помогает им развивать речь. Те же самые потешки, которые родители часто рассказывают детям, тоже эмоционально окрашены, и это очень хороший шаг в речевом развитии ребенка. Поэтому я бы сказала, что это просто необходимо», – объяснила специалист.

По ее словам, подобное эмоциональное приукрашивание речи допустимо примерно до того момента, пока ребенку не исполнится четыре года, когда он уже начинает говорить целыми фразами. Это является показателем того, что ребенок научился реагировать не только на эмоции, но и на вербальное значение слов родителей. Важно также учитывать, что общение с ребенком «как со взрослым» может привести к развитию тревожности и беспокойства, а в дальнейшем есть риск спровоцировать ряд других проблем, например, нервозность, эмоциональную неустойчивость, плаксивость, нарушения сна и питания. Происходит это из-за отсутствия в детстве ощущения защищенности. В связи с этим родителям важно помнить, что перед ними не взрослый человек, а ребенок.

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