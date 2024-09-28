Выпускникам рассказали о лайфхаках для подготовки к экзаменам по литературе и русскому

Первое, что нужно сделать перед подготовкой к ЕГЭ — вовремя начать. Если оставить все на последние месяцы, то, скорее всего, это закончится выгоранием, нервным напряжением и путаницей в голове, рассказал «Газете.Ru» Егор Иванов — писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей.

Если заблаговременно начать готовиться к ЕГЭ, разобраться в структуре экзамена, изучить свои сильные и слабые стороны, то сдать его хорошо будет не так сложно.

«При подготовке к любому экзамену следует опираться на проверенные источники информации — пользуйтесь открытым банком заданий ФИПИ, чтобы посмотреть варианты КИМов (это контрольно-измерительные материалы). При подготовке скачайте КИМ 2024-го года на официальном сайте ФИПИ. Кроме демоверсии теста вы найдете еще и орфоэпический словник и словник паронимов. Внимательно изучите эти источники, потому что слова из них с большой вероятностью встретятся вам в заданиях экзамена», — рекомендовал он.

Он рассказал о лайфхаках, которые помогут успешно сдать ЕГЭ по русскому языку.

«Контролируйте время. Экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут, и важно распределить это время так, чтобы без паники решить тестовую часть и спокойно написать сочинение. Заранее распределите время — например, час можно уделить тестовой части, а два часа потратить на сочинение. Остальное время оставьте на проверку бланков — важно точно перенести все ответы», — отметил эксперт.

Не обязательно решать все по порядку. Попробуйте сначала решать задания попроще — на орфографию и пунктуацию. Уже после них переходите на более сложные — разделы по грамматике и культуре речи. Работу с текстами можно оставить напоследок.

«Готовьтесь к экзамену несколькими способами. Не только учите правила по книжке, но и смотрите разборы заданий в соцсетях, пишите шпаргалки, рисуйте схемы, печатайте таблички и карточки — зрительная память может во многом помочь на экзамене. Попробуйте объяснять правила на диктофон — представьте себя преподавателем. Затем переслушивайте запись несколько раз», — сказал Иванов.

В сочинении вам нужно будет привести аргумент из произведения. Если времени читать большие романы нет, старайтесь прочесть побольше рассказов, повестей и новелл. Конспектируйте их, чтобы оставить в памяти главное.

«Работая над сочинением, заменяйте слово, если сомневаетесь в нем. Упрощайте предложения, если не знаете, нужна ли запятая. Используйте синонимы, разбивайте текст на предложения разной длины. Внимательно читайте задания. Ученики теряют баллы, потому что вместо последовательности букв ставят цифры, а вместо верного слова — номер варианта ответа», — рассказал Иванов.

Один из самых объемных экзаменов — литература. Здесь нужно очень много читать и помнить: художественные произведения, критика, биографии, сюжеты, персонажи, цитаты. Тщательно подготовиться за несколько месяцев не получится.

«Главное — много читать. Лучше всего читать произведения целиком, а не в кратком пересказе. Используйте читательский дневник. Записывайте и конспектируйте, что прочли. Перечитывайте собственные конспекты. Не успеваете читать или уже очень устали от букв? Смотрите экранизации романов. Можно вместе с одноклассниками посмотреть «Войну и мир», «Тихий Дон» и другие экранизированные классические романы. Устали от фильмов? Слушайте аудиокниги. В любой свободный час, по дороге в школу или за уборкой квартиры», — посоветовал специалист.

Одно из самых сложных заданий экзамена — написать сочинение по форме, соблюдая все критерии. Уделите тренировке много времени: методично отрабатывайте навыки и разбирайте ошибки.

Баллы за сочинение повышает использование цитат. Запишите цитаты на самые популярные темы на стикерах и расклейте по комнате.

«Используйте ассоциации. Чтобы запоминать писателей, героев, названия произведений, нужно использовать любые методы. Придумывайте ассоциацию, проговаривайте ее, представляйте. Так мозг сможет легче запомнить информацию. Подпишитесь на литературные паблики. Там много интересной информации и мемов для любителей почитать. Так вы сможете проще запомнить сюжеты произведений и характеры персонажей. Не забудьте использовать орфографический словарь на экзамене, чтобы избежать неожиданных ошибок», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, почему английский язык нельзя выучить за месяц.