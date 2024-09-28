Пять советов, как помочь подростку справиться с одиночеством

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Подростковый возраст — время не только физиологических, но и личностных изменений. Дети могут испытывать сложности в общении, конфликтуют с близкими. Нередко из-за этого они чувствуют себя одинокими. Накануне Дня осеннего одиночества специалист семейного центра «Притяжение» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Варвара Лобачева рассказала, как помочь ребенку справиться с переживаниями.

В подростковом возрасте формируются ценности и взгляд на мир, происходит расстановка приоритетов. В это время для ребенка очень важна не только поддержка родителей, но и взаимопонимание со сверстниками.

— Детям необходимы друзья, чтобы в их компании научиться коммуникации, стать самостоятельнее, усвоить правила поведения в обществе. Понимание и принятие со стороны ровесников повышает самооценку подростка, — объяснила Варвара Лобачева.

В столичных семейных центрах работают подростковые клубы — специальные пространства, где ребята в возрасте 12-17 лет могут найти друзей и единомышленников, заняться спортом и творчеством. Психологи помогают им развивать навыки бесконфликтного общения и создают атмосферу, где каждый чувствует себя нужным и услышанным. Это дает возможность подросткам преодолевать одиночество и строить дружеские отношения со сверстниками.

Специалисты семейных центров рекомендуют не игнорировать признаки, которые указывают на одиночество подростка. Например, ребенок cтал хуже учиться, реже встречаться с друзьями, может не выходить из своей комнаты и избегать общения, быть без причин раздражительным, потерять интерес к любимым увлечениям.

Что делать родителям?

1. Поддерживайте общение со сверстниками ребенка. Спросите подростка о его планах на выходные и предложите организовать встречу и совместное занятие с друзьями или одноклассниками. Если есть возможность, пригласите их домой или устройте активное времяпровождение в парке.

2. Развивайте хобби и увлечения. Поговорите с подростком о том, что ему интересно, и поддержите его в этом. Составьте ему компанию. Например, устройте домашний просмотр кино или сериала. Или найдите тематическую выставку, куда можно отправиться всей семьей.

3. Привлекайте к волонтерству. Подросток может сам выбрать занятие, исходя из своих интересов: посещать приюты для животных, поддерживать пожилых людей, участвовать в экологических акциях. Так у него появится возможность не только найти единомышленников и настоящих друзей, но и почувствовать себя необходимым, значимым для кого-то и кроме этого - получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

4. Поощряйте физическую активность. Спорт полезен для здоровья, в том числе и ментального. Обсудите с подростком занятия с тренером или вместе составьте программу домашних тренировок. Даже простые длительные прогулки на свежем воздухе улучшают настроение и мыслительную деятельность, наполняют энергией.

5. Ведите открытые разговоры. Создайте традицию вечерних бесед. Регулярно спрашивайте подростка о его переживаниях. Он должен быть уверен, что с вами можно говорить честно. Делитесь с ребенком чувствами, покажите, что обсуждать собственные переживания — это нормально.

«Отличная семейная традиция – это «разговоры на диване». Устраивайте уютные семейные вечера с чаем и любимым лакомством ребенка, когда вы можете просто пообщаться и обсудить, что происходит в вашей жизни. Расскажите про свой день, cпросите совета и рекомендаций у близких. Такой обмен поддержкой, пониманием и заботой поможет каждому почувствовать внимание и любовь близких», — добавила Варвара Лобачева.

Эти шаги помогут родителям поддержать подростка в период взросления и справиться с одиночеством. Если же ситуация не меняется или вы не можете наладить отношения с ребенком, необходимо обратиться за профессиональной помощью к специалистам столичных семейных центров.

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