Психолог объяснила, почему гиперопека ребенка - не лучшее решение
Руководитель психологического центра «Ланг», психолог Сергей Ланг в эфире радио Sputnik объяснил, чем опасен формат воспитания ребенка в виде гиперопеки. Подобное проявление родительской заботы может нанести подрастающему человеку психологическую травму. Например, родитель постоянно говорит: с этими не дружи, они опасные, туда не ходи, тебя там подставят. У ребенка появляются страхи и постоянная неуверенность.
По словам специалиста, гиперопека обычно встречается со стороны одиноких матерей или супружеских пар, которые долгое время не могли родить ребенка. В результате такого контроля у ребенка возникают проблемы с социализацией, он не умеет самостоятельно принимать решения, а за пределами родного дома везде видит враждебную среду, где его наверняка обманут.
«Бывает, что у родителей нет доверия к своему ребенку как ко взрослому самостоятельному человеку. Нужно действовать из позиции «я тебе доверяю, вот тебе деньги, сходи в магазин и купи ряд продуктов», давать сначала маленькие поручения, а затем побольше, например, «приберись в комнате, сделай самостоятельно уроки», - подытожил Сергей Ланг.