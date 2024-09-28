Почему гиперопека ребенка - не лучшее решение

Руководитель психологического центра «Ланг», психолог Сергей Ланг в эфире радио Sputnik объяснил, чем опасен формат воспитания ребенка в виде гиперопеки. Подобное проявление родительской заботы может нанести подрастающему человеку психологическую травму. Например, родитель постоянно говорит: с этими не дружи, они опасные, туда не ходи, тебя там подставят. У ребенка появляются страхи и постоянная неуверенность.

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По словам специалиста, гиперопека обычно встречается со стороны одиноких матерей или супружеских пар, которые долгое время не могли родить ребенка. В результате такого контроля у ребенка возникают проблемы с социализацией, он не умеет самостоятельно принимать решения, а за пределами родного дома везде видит враждебную среду, где его наверняка обманут.