Анна Хилькевич рассказала, какие проблемы у нее возникли после родов

Актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по комедийному сериалу «Универ», после рождения третьего ребенка столкнулась с проблемами при грудном вскармливании ребенка. О состоянии, вызванном лактостазом, она рассказала в своем телеграм-канале.

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Лактостаз — это застой молока в протоках молочных желез. Она пожаловалась на сильные боли и температуру в 38-39 градусов. Из-за аналогичных симптомов она прекратила кормить грудью своего второго ребенка уже через полтора месяца, но теперь осложнения возникли на 11-й день. Грудное вскармливание она назвала искусством, которое ей приходится постигать потом и кровью.

Как призналась сама Хилькевич, ее последние роды были не из простых.

Ранее сообщалось, что беременная Хилькевич оказалась в шаге от травмы из-за падения с лестницы.