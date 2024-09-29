Эта родительская обязанность может привести к краху семьи

Может показаться, что возвращение детей в школу ослабляет давление на родителей, но новое исследование говорит об обратном. Опрос более 2000 человек, проведенный Harris Poll, показал, что родители в среднем тратят около 30 часов в неделю на планирование и координацию семейных дел во время учебного года.

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При этом, 61% родителей отмечают, что из-за загруженности расписанием своего ребенка они стали меньше времени проводить с партнером. Почти половина пар (47%) уверены, что стресс, связанный с чрезмерным планированием, привел к снижению качества или уменьшению количества секса.

«Люди, у которых все расписано по минутам, чаще чувствуют себя перегруженными. Им кажется, что они не справляются с какой-либо сферой жизни», — объяснила психотерапевт Эбби Сангмейстер в беседе с изданием Parents.

Одно только планирование может быть полноценной работой. Добавить к этому необходимость водить ребенка на кружки, занятия и тренировки лично — и у свободного времени практически не остается шансов.

Эксперт отметила, что паре важно поддерживать друг друга и распределять обязанности в соответствии с сильными сторонами каждого из партнеров. Кроме того, важно планировать не только дела, но и отдых.