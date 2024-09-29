Алиана Устиненко выложила неоднозначное видео с сыном

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко снова опубликовала в своем блоге пост, который вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. На этот раз экс-участница телестройки привлекла к созданию контента 10-летнего сына Роберта от Александра Гобозова.

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В частности, она разместила в Инстаграме* видео, в котором мальчик позирует в платье и парике, а потом переодевается в мужскую одежду.

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«Перед вами ребенок, которого вы видите в первый раз. Мальчик это или девочка?» — спросила Алиана у подписчиков. А в сторис заметила, что Роберт в женском образе похож на нее после похудения.

Юзеры шутку не поняли и обрушились на Устиненко с критикой.

«Где-то далеко плачет Саша Гобозов», «Кажется, скоро опека нагрянет», «У вас все в порядке с головой, Алиана? В чем юмор?», «Из ребенка клоуна сделала», «Ты понимаешь, что так делать с мужиком нельзя!», «Хоть бы сына пожалела и не позорила», — написали возмущенные фолловеры звезды «Дома-2».

Правда, сама Алиана считает, что преподала урок пользователем Сети — а именно показала, что мужчина может выглядеть абсолютно по-разному и главное не внешность, а поступки.

«Вы что, не видели мужчин в таком брутальном мужском обличье, а на самом деле они были не мужики, обижали женщин, обманывали, воровали? Или вы не видели мужчин, которые вроде невзрачненько так выглядят, да, с длинными волосами, худенькие или еще что-то, но у них были такие мужские качества? [Они] могли и женщину защитить, и дверь ей открыть, и деньги заработать», — заявила блогерша.

Вдобавок она уточнила, что Роберт занимается актерским мастерством, поэтому любит перевоплощаться в разные образы, в том числе женские.

Что-что, а пошутить Алиана и ее близкие умеют — да так, чтоб в комментариях разгорелся пожар. Ранее в Сети бурно обсуждали неоднозначную реакцию бойфренда звезды «Дома-2» на пол их будущего ребенка, а также скандальное видео из роддома, в котором принял участие не только возлюбленный Устиненко, но еще и их приятель.

* Запрещен в РФ.