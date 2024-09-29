Педагог поддержал идею сокращения срока обучения в школах
Дети должны «обрести себя».
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил психолог, победитель Всероссийского конкурса «I-Учитель» 2018 Владимир Погодин.
«Я согласен с тем, что обучение надо сокращать. Сейчас в школах не происходит естественного, природосообразного роста детей. Я это вижу, педагог с 20-летним опытом. Я вижу другое, я вижу то, что дети получают опыт отлучения от образования. Опыт отлучения — это значит, что дети перестают учиться, и школа в этом напрямую участвует. Это не потому, что они все такие вот, у них психологические кризисы и так далее, а потому что школа отлучает их от учения. Чем меньше будет длиться школа, тем больше шансов для детей обрести себя».
Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал одиннадцатилетнее обучение в школе непозволительной роскошью. Он считает, что продолжительность образования следует сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией.