В Госдуме допустили возвращение десятилетки в школах

Сократить срок обучения в российских школах можно максимум на один год, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. По его мнению, если ограничить время учебы сильнее — дети могут не успеть выработать нужные для практической деятельности навыки.

Проблема в том, что делать после обучения, ведь для большей части видов практической деятельности нужны определенные умственные и телесные свойства, не формируемые только с возрастом. Не зря к большинству серьезных видов деятельности допускают не ранее 18, в крайнем случае не ранее 16 лет, — пояснил Вассерман.

Таким образом, учащиеся средней школы будут искать практическую деятельность, но не смогут ею заняться, считает он. А та работа, которая будет доступна для их возраста, потребует новых знаний.

Эти самые 10 лет в советское время и 11 в настоящее можно разбить на два этапа: общее среднее образование, школа, и среднее профессиональное образование. Есть колледжи, но оканчивать его в 15 лет опять же рано, так как несовершеннолетний не найдет профессионального применения, возможности работать. С учетом всех этих факторов сократить срок обучения можно будет максимум на год, — добавил Вассерман.

Ранее он рассказал, что главной целью образования является формирование целостной картины мира и понимание его закономерностей. Депутат отметил, что еще полвека назад в ряде стран установка на понимание закономерностей сменилась установкой на заучивание фактов.