Общественник попросил родителей не запугивать школьников перед ЕГЭ

Из-за нервного перенапряжения молодых людей и девушек может ждать «тяжёлая жизнь».

Не исключены проблемы с алкоголем.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал основатель движения родителей и учителей «Школа — наше дело», главный редактор ИД «Первое сентября» Артём Соловейчик.

«Это очень нехорошее желание, чтобы дети поступили в хорошие вузы на бесплатной основе. Я понимаю, что оно удобное, но очень нехорошее, потому что ребёнок окажется заложником ваших желаний. Очень разные пути бывают и амбиции. А мы тут ломаем, корёжим жизнь наших детей, решая эту задачу, обрекаем его не на свою жизнь. А потом походы к психологам, потом выпивка, тяжёлая жизнь, потом не складывается в семье, и всё это результат того, что мы таким образом решили свои задачи родительские. Вселенский страх не сдать и не поступить. Взрослый парень, 14-15 лет, а он переполнен: «Если я не сдам, это конец». И ты думаешь, кто его столькими страхами напичкал? Дорогие родители, успокойтесь, не пугайте никогда детей. Потому что дети и их спокойствие важнее всех этих систем».

Ранее педагог Владимир Погодин поддержал идею сокращения срока обучения в школах. Дети должны «обрести себя».