Ученые выяснили, чем бессонница у беременных опасна для ребенка

JCEM: дефицит сна у беременных повышает риск задержки развития у детей. Около 40% беременных испытывают проблемы со сном. Бессонница случается у будущих мам из-за разных факторов, в том числе гормональных изменений и частых позывов в туалет. Учёные из Аньхойского медицинского университета в Китае пришли к выводу, что это плохо влияет на развитие ребёнка.

Как исследовали

Учёные проанализировали данные сна 7000 беременных женщин из Китая.

Также они проверили их детей на задержку развития в возрасте от шести месяцев до трёх лет.

Что выяснилось

Если женщина во время беременности спит меньше семи часов, это может повышать риски того, что у ребёнка будут проблемы с развитием нервной системы, следует из статьи в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Учёные предполагают, что это может быть результатом изменения обмена глюкозы у матери и ребёнка.

Чем это грозит

Это негативно сказывается на мышлении детей, их поведении и способности к обучению.

Причём негативный эффект недосыпа у матери во время беременности сильнее влияет на мальчиков, отметили учёные.

Ранее учёные нашли связь между курением в беременность и успеваемостью детей в школе.