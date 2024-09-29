Ученые выяснили, чем бессонница у беременных опасна для ребенка

Беременных часто мучает бессонница. Учёные выяснили, чем это опасно для ребёнка
JCEM: дефицит сна у беременных повышает риск задержки развития у детей. Около 40% беременных испытывают проблемы со сном. Бессонница случается у будущих мам из-за разных факторов, в том числе гормональных изменений и частых позывов в туалет. Учёные из Аньхойского медицинского университета в Китае пришли к выводу, что это плохо влияет на развитие ребёнка.
Как исследовали
Учёные проанализировали данные сна 7000 беременных женщин из Китая.
Также они проверили их детей на задержку развития в возрасте от шести месяцев до трёх лет.
Что выяснилось
Если женщина во время беременности спит меньше семи часов, это может повышать риски того, что у ребёнка будут проблемы с развитием нервной системы, следует из статьи в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Учёные предполагают, что это может быть результатом изменения обмена глюкозы у матери и ребёнка.
Чем это грозит
Это негативно сказывается на мышлении детей, их поведении и способности к обучению.
Причём негативный эффект недосыпа у матери во время беременности сильнее влияет на мальчиков, отметили учёные.
Ранее учёные нашли связь между курением в беременность и успеваемостью детей в школе.