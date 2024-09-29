Раскрыт неожиданный фактор, повышающий риск аутизма у ребенка

У детей, рожденных от матерей с диагнозом ожирение, повышается риск нейропсихиатрических поведенческих расстройств. Среди них — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также аутизм. Об этом сообщил журнал Psychiatry Research.

«В рамках мета-анализа были проанализированы данные 42 эпидемиологических исследований, охвативших 3,6 миллиона пар мать-ребенок», — пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на научные данные.

Выяснилось, что аутизм у детей, чьи матери страдают от ожирения, обнаруживался в 2,2 раза чаще. Риск СДВГ увеличивался на 32%.

Кроме того, дети могут быть более подвержены расстройства личности, пищевого поведения, настроения. Подчеркивается, что биологические механизмы этих связей продолжат изучать.

Ранее стало известно, в каком возрасте чаще всего диагностируют биполярное аффективное расстройство (БАР). Выяснилось, что заболевание чаще всего проявляется в 20-25 лет.