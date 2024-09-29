Игра с собакой повышает уровень «гормона любви» у детей, выяснили ученые

Ученые из школы антропологии Университета Аризоны в Тусоне установили, что после общения с собаками у детей повышается уровень окситоцина — гормона, который отвечает за положительные эмоции. Результаты исследования опубликованы в журнале Psycho-neuro-endocrinology и (Psyneuroendo).

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В рамках исследования ученые привлекли 55 детей в возрасте от восьми до десяти лет для участия в экспериментах в Центре познания собак, расположенном в США, в Тусоне, штат Аризона. В течение трех отдельных визитов дети играли со своей любимой собакой, с незнакомой собакой и в одиночестве (с игрушками). До, во время и после трех игровых сессий ученые регистрировался у собак и детей по анализам слюны и мочи уровень окситоцина.

Окситоцин — это гормон, который вырабатывается в мозге (гипоталамусе) каждого позвоночного организма, в том числе у человека. Обычно его называют гормоном любви. Его задача — объединить людей и создать чувство доверия. Окситоцин также способствует снижению стресса и тревоги и помогает людям открыто выражать свои чувства.

Результаты показали, что взаимодействие с животными способствовало увеличению уровня окситоцина у детей по сравнению с игрой в одиночку. Как общение с известными, так и с новыми собаками оказывали положительное влияние на детей.

Повышенный уровень окситоцина в слюне при взаимодействии с ребенком наблюдался у домашних собак, в то время как у ранее незнакомых детям животных он оказался ниже. Ученые предположили, что взаимодействие с детьми может также способствовать выработке окситоцина у собак, но только в случае, если животное уже знакомо с человеком.