Врачи подняли тревогу из-за волны детского ожирения по всему миру

Детское ожирение почти удвоилось с 1990 года, став глобальным кризисом, сообщает врачи. Во всем мире наблюдается тревожный рост числа детей с избыточным весом и ожирением, причем США лидируют по количеству случаев на одну страну.

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В Южной Европе уровень ожирения среди детей достигает 10−15%, Азия и Африка составляют почти 75% от общего числа детей с лишним весом младше пяти лет. Исследователи из Медицинского колледжа Шмидта Университета Атлантики во Флориде отмечают серьезные последствия для здоровья, такие как гипертония, диабет 2 типа и метаболический синдром, которые уже проявляются у детей.

Рост потребления ультраобработанных продуктов и сокращение физической активности усугубляют проблему. Эксперты предупреждают, что плохое питание и малоподвижный образ жизни усугубляют эти тенденции, и призывают к немедленным действиям со стороны систем здравоохранения.

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