Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. Первое место заняла Япония, где около 86% детей и подростков страдают от миопии - близорукости, второе с 73,9% - Южная Корея, третье - Россия с 46%. Таковы итоги исследований ученых Китая, которые были опубликованы научным журналом British Journal of Ophthalmology.

При этом офтальмологи по всему миру также подтверждают рост распространения миопии, объясняя ее давление ростом бесконтрольного использования гаджетов - особенно молодым поколением.

Так, согласно статистике разных стран, глобальная распространенность миопии среди детей от 5 до 12 лет и подростков от 13 до 18 лет составила 30,47%.

Исследования китайских ученых выявили наметившуюся закономерность: близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов. Ученые смоделировали, как дальше будет развиваться ситуация, если все останется, как есть. Тогда к 2050 году на Земле будет проживать свыше 740 миллионов человек до 19 лет с близорукостью. Или 40% от этой возрастной группы.

По данным главного внештатного офтальмолога Минздрава России Владимира Нероева, на 2024 год общая заболеваемость болезнями глаза среди детей в России составляет 14,1 на 100 тысяч детей. При этом чаще всего речь идет о миопии. От рождения и до 14 лет близорукостью страдают до 35,1% детей, а от 15 до 17 лет - 59,3%.

При этом ученые настаивают на том, что дело не в генетике - генетические изменения происходят слишком медленно. Дело все же в возросшем использовании гаджетов.

Для профилактики близорукости врачи рекомендуют сократить время, проводимое детьми за мониторами и следовать "правилу 20-20-20": каждые 20 минут делать перерыв и смотреть на объект, находящийся на расстоянии примерно шести метров в течение 20 секунд - это помогает снизить нагрузку и расслабить глаза.