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Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. Первое место заняла Япония, где около 86% детей и подростков страдают от миопии - близорукости, второе с 73,9% - Южная Корея, третье - Россия с 46%. Таковы итоги исследований ученых Китая, которые были опубликованы научным журналом British Journal of Ophthalmology.

Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи
© РИА Новости

При этом офтальмологи по всему миру также подтверждают рост распространения миопии, объясняя ее давление ростом бесконтрольного использования гаджетов - особенно молодым поколением.

Так, согласно статистике разных стран, глобальная распространенность миопии среди детей от 5 до 12 лет и подростков от 13 до 18 лет составила 30,47%.

Исследования китайских ученых выявили наметившуюся закономерность: близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов. Ученые смоделировали, как дальше будет развиваться ситуация, если все останется, как есть. Тогда к 2050 году на Земле будет проживать свыше 740 миллионов человек до 19 лет с близорукостью. Или 40% от этой возрастной группы.

По данным главного внештатного офтальмолога Минздрава России Владимира Нероева, на 2024 год общая заболеваемость болезнями глаза среди детей в России составляет 14,1 на 100 тысяч детей. При этом чаще всего речь идет о миопии. От рождения и до 14 лет близорукостью страдают до 35,1% детей, а от 15 до 17 лет - 59,3%.

При этом ученые настаивают на том, что дело не в генетике - генетические изменения происходят слишком медленно. Дело все же в возросшем использовании гаджетов.

Для профилактики близорукости врачи рекомендуют сократить время, проводимое детьми за мониторами и следовать "правилу 20-20-20": каждые 20 минут делать перерыв и смотреть на объект, находящийся на расстоянии примерно шести метров в течение 20 секунд - это помогает снизить нагрузку и расслабить глаза.

Дети
Владимир Нероев
Минздрав РФ