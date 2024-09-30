ITW: актер Брэд Питт хочет завести ребенка с Инес де Рамон до брака

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон хотят завести ребенка до брака. Об этом сообщает издание In Touch Weekly. Инсайдер из окружения звезд заявил, что 60-летний Брэд Питт и 31-летняя Инес де Рамон решили отложить свадьбу и сконцентрировать все внимание на рождении ребенка. По словам источника, для актера и его избранницы появление нового члена семьи является главным приоритетом. "Чем раньше, тем лучше. Недавно они провели много времени наедине в Европе и надеются, что скоро у них появятся хорошие новости, которыми они смогут поделиться", — сказал инсайдер. Информатор заявил, что Брэд Питт и Инес де Рамон готовы попробовать ЭКО, если у них не получится зачать ребенка самостоятельно. Инсайдер добавил, что актер, несмотря на его возраст, в отличной физической форме и не жалуется на состояние здоровья. У Брэда Питта и Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.