Как внедрить в детский рацион овощи

Овощи - залог здорового пищеварения, считает врач-гастроэнтеролог Наталья Шульга. Они защищают человека от многих болезней, в числе которых сахарный диабет, ожирение и онкология.

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта суточное меню должно включать в себя разнообразные корнеплоды и зелень. Это основа правильного питания.

В норме к трем годам ребенок в сутки должен употреблять 200 граммов овощей, к шести - 220 граммов, а после 7 лет - 320 граммов. При этом не считается картофель, уточняет доктор.

Максимальную пользу содержит в себе сезонная продукция, произрастающая в климате проживания, пишет Тульская служба новостей. А наиболее ценными качествами обладают корнеплоды, добавляет специалист.

- Среди наиболее полезных овощей хотелось бы выделить морковь, очень богатую бета-каротином, шпинат, зелёный горошек, помидоры, картофель, свёклу, огурцы, редис, брокколи, кукурузу, - перечисляет Наталья Шульга.

Однако родителям стоит быть осторожнее при введении в рацион томатов, чеснока, лука и болгарского перца.

При приучении ребенка к овощам важно сохранять спокойствие и быть терпеливыми.

- Можно попробовать интересные нарезки овощей. Для ребёнка абсолютно нормальна реакция "не хочу" на введение нового продукта. В таком случае пробуйте добавлять этот овощ в знакомую и любимую еду ребенка. Порой требуются десятки попыток, - советует врач.

При этом взрослые должны быть примером. Если малыш видит, что мама с папой с удовольствием едят определенную пищу, он будет им подражать, заключила эксперт.

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