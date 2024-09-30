Как замотивировать ребенка к учебе в школе

Почему ребенок не хочет учиться и как ему помочь в этом непростом деле? Ведущий методолог EduWow, педагог-психолог Альбина Шакирова делится пятью лайфхаками, как привить детям любовь к обучению в эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru.

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Самый первый лайфхак – это узнать у самого ребенка, почему он не хочет учиться, или что вызывает у него трудности.

«Если мы не будем работать с первопричиной, то мы можем сколько угодно танцевать перед ребенком с шариками-фонариками, но учиться он все равно не будет. Надо узнать, что ребенок думает и чувствует. Может быть, учитель целый урок заставляет писать определения в тетрадку под диктовку, и тут никто не замотивируется. Или в прошлом году ребенок пропустил изучение дробей на математике, поэтому в этом году он ничего не понимает, и ему нужно разобраться с этой темой. Кроме того, это может быть буллинг, эмоциональные трудности, неуверенность в себе», – объясняет эксперт.

Как говорит Альбина Шакирова, в природе детей заложено стремление к познанию и изучению нового. Если этого стремления нет, значит, точно есть какая-то причина, с которой можно разобраться. Поговорите с ребёнком, узнайте причину и поддержите его.

Второй лайфхак – показывайте собственным примером любознательность и заинтересованность к обучению. Расскажите, чему новому вы научились на работе, как изучали в интернете видео об удобрении для астр или запишитесь на курс по литературе Серебряного века. Пример взрослого, который учится и развивается, является позитивной ролевой моделью для мотивации в обучении.

Третий лайфхак – проявите интерес к процессу обучения в школе. Именно к процессу, а не к результату.

«Регулярно спрашивайте не про оценки и контрольные, а про то, что сегодня ребенок узнал, какие интересные навыки приобрёл, что ему понравилось и не понравилось. Попросите его научить вас тому, чему его научили в школе. Например, проведите в семье викторину по географии или истории. Таким образом, ребенок обретет навык рефлексии изученного и будет замотивирован именно к процессу познания нового», – советует психолог.

Четвертый лайфхак – покажите ребенку, как знания в школе связаны с реальной жизнью. Дети часто спрашивают «зачем мне это нужно?», и это резонный вопрос. Ребенку важно понимать, как эти знания применять на практике.

«Если ребенок сейчас на обществознании проходит экономику, сходите вместе с ним в банк, посмотрите, как работает кредитная система; если он постигает азы физики, обсудите с ним три агрегатных состояния воды, поставив кипятиться чайник. Когда ребенок видит, как знания, полученные в школе, применяются на практике, это вызывает живой интерес», – рассказывает ведущий методолог EduWow.

Пятый лайфхак – организация учебного процесса. Помогите ребенку организовать учебный процесс. Бардак в школьных делах вызывает беспокойство и раздражение. Научите ребенка планировать школьную неделю в календаре, делать чек-листы заданий, организовывать свои учебники и тетради по цветам, правильно собирать портфель. Эти подготовительные процессы позволят сфокусироваться на учебе и получать радость от своих красивых тетрадок.