Врач объяснил правила профилактики близорукости у детей

Россия оказалась в первой тройке стран с самым плохим зрением у молодежи. Китайские ученые, которые проводили исследование, утверждают, что виной всему гаджеты. Врач, автор научных работ в области фундаментальной медицины, лектор Российского общества «Знание» Владимир Варнавский рассказал «ФедералПресс», как смартфоны и планшеты влияют на неокрепшие глаза детей и возможно ли устранить близорукость на начальной стадии.

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«Одна из ключевых причин ухудшения зрения у детей — это постоянное нахождение перед экранами. Длительная работа на близком расстоянии приводит к перенапряжению глаз и развитию аккомодационного спазма, что со временем может вызывать близорукость», – пояснил врач.

Владимир Варнавский отметил, что использование смартфонов и планшетов более двух часов в день увеличивает риск развития миопии на 30-40%. Он отметил, что наиболее важную роль в предотвращении ухудшения зрения у детей играет воздействие солнечного света. Исследования, проведенные в последние годы, указывают на то, что дети, которые проводят больше времени на улице при дневном свете, имеют более низкий риск развития близорукости.

«Дело в том, что воздействие естественного дневного света стимулирует выработку дофамина в сетчатке глаза. Дофамин играет важную роль в замедлении удлинения глазного яблока, что является основной причиной миопии. Дети, которые ежедневно находились на свежем воздухе, имели значительно меньший риск развития этой патологии», - рассказал врач, добавив, что ежедневные прогулки должны быть не менее 1,5-2 часов в день для достижения оптимального эффекта.

Варнавский подчеркивает, что для профилактики близорукости важно не только ввести контроль времени перед экранами, но и обязательное пребывание на свежем воздухе в дневное время. Совокупность этих факторов, как показывают многочисленные исследования, помогает снизить риск развития миопии и сохранить здоровье глаз у детей до завершения периода активного роста, примерно до 18-20 лет.

Ранее стало известно, что в антирейтинге по близорукости среди детей на первом месте находится Япония, где от миопии — близорукости — страдают почти 86% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%). Как пишет портал 360.ru, долгое фокусирование на близких объектах может вызывать усталость глаз.