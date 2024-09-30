Профессор рассказала, в каком возрасте ребенку нужен первый телефон

Об этом изданию Daily Mail рассказала Лиана Азеведо, исследователь детской психологии и профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания).

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По мнению многих педиатров и психологов, раннее использование смартфонов может нанести долгосрочный ущерб. Азеведо объяснила, что шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ребенку какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

Дело в том, что вплоть до шестилетнего возраста у детей развиваются важнейшие двигательные умения и навыки межличностной коммуникации, которые лучше всего осваивать при личном общении. Приобщение к использованию смартфона в слишком юном возрасте может побудить ребенка к замене обычных игр с игрушками и сверстниками мобильными развлечениями.

Кроме того, некоторые исследования показали, что количество серого вещества головного мозга (скопления тел нервных клеток) достигает максимума незадолго до шестилетнего возраста. Чтобы не нарушить процесс формирования умственных способностей, злоупотреблять гаджетами не рекомендуется. У детей младше двух лет вообще не должно быть экранного времени, а пятилетние могут использовать телефоны, планшеты и компьютеры не дольше часа в день.

Ученая добавила, что дети младше шести лет могут быть особенно чувствительны к нарушающему сон воздействию смартфонов. Раннее знакомство с контентом социальных сетей также может негативно повлиять на психическое здоровье.